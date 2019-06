Již po třiatřicáté jsou před námi Slavnosti pětilisté růže. Zapojuje se do nich množství obyvatel Krumlova i z okolí, s radostí účinkování věnují volný čas, snaží se být dokonalí, i když shůry „trakaře padají“, aby si návštěvníci ze středověkých slavností odnesli nádherný nezapomenutelný dojem.

Ten ale divákům dokážou zkazit chvátající zájezdy asijských turistů. Desítky tisíc návštěvníků zaujímají pozice po celé délce trasy, aby jim z kostýmovaných průvodů nic neuniklo. Vždy platilo nepsané: nevstupovat průvodu do cesty; fotografovat tak, aby si mohli snímky udělat i ostatní; a během procházejícího průvodu stát na místě. Bohužel, bývávalo. V okamžiku, kdy se k vám blíží zvláště atraktivní výjev, vše zmaří autobusový zájezd asijských turistů, který se podél průvodu odkudsi kamsi vydá na pochod. Nebo před průvodem, ale vrhají se i do průvodu, do poslední chvíle pózuje skupina Asiatů, protože: „To bude selfie!!“

A bohužel v tomto nevycválaném chování začínají cizince napodobovat i Češi.

Je tedy načase zavést nové opatření. Výletníky s pomocí průvodců nebo jiným způsobem náležitě poučit, že průvody slavností jsou divadlo na obří scéně města. A podle toho je třeba se v zásadě jako v divadle chovat.