Komentář Zuzany Kyselové: Oko za oko... strom za strom

To prázdno člověka praští do očí. Na křižovatce při vjezdu do Velešína směrem od Budějovic, kde se k nebi vypínaly tmavé kmeny několika statných jasanů a vyrůstal podrost náletových dřevin, je nyní holina.

Kácení stromů na výjezdu z Velešína. | Foto: Deník/Zuzana Kyselová

Zuzana KyselováZdroj: DeníkJe tam najednou tolik světla a volného přehledného prostoru, až se člověk v první chvíli lekne. Ale nedá se nic dělat. Dřeviny musely uhnout, aby křižovatka mohla dostat novou bezpečnější podobu. Ke konci března padají pod pilami dřevorubců stromy i jinde, což lidé většinou nelibě nesou. A často za ohrožené stromy bojují jako lvi. I když tomu nechtějí uvěřit, ty stromy jdou většinou k zemi z pádných důvodů, hlavně kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo bezpečí lidí. Je ale moc dobře, že jsou Češi se stromy ve svém okolí tolik spjatí. Naštěstí nyní už žijeme v zemi, kde po kácení nezůstane spoušť a rezolutně platí pokácené stromy nahradit stromy novými. Jinak tomu není ani v případě křižovatky u Velešína. Firma, která stromy zlikvidovala, vysází na podzim stromky nové. Do okolí města jich umístí více než 130.