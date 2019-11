Dodávka tam ráno srazila 71letého chodce, který byl v té chvíli už uprostřed přechodu. Chodec se stal druhou obětí větřínské horní křižovatky. Její přechody jsou opravdu nebezpečné. Silnice v tom úseku stoupá poměrně strmě do kopce, navíc proti obzoru, takže když je slunce nízko nad horizontem, šoféry oslňuje natolik, že v ten moment nevidí vůbec nic. A slunce zasáhne šoféra s největší silou právě těsně před přechodem. V tomto případě však oslnění nehrálo žádnou roli.

Nedovedu si představit, jak víc by se dalo na tyto přechody upozornit. Obec spolu se silničáři totiž pro jejich zviditelnění udělala hodně. Pod křižovatkou je značka Doporučená rychlost 30 km/h, na vozovce vodorovné značení Pozor, děti!, před přechody vodorovné zpomalovací pruhy. Oba přechody jsou barevně zvýrazněny, radar měří směrem z kopce rychlost a navíc horní přechod, na kterém se nehoda stala, na povrchu vozovky celý den bliká.

Inklinujeme k tomu, hledat za neštěstím viníka jinde, než u sebe. V závadě na technickém zařízení, nedostatečném technickém zabezpečení, v úřednících, vedeních obcí… Ano, někdy tomu tak je, ale na přechodech pro chodce za tím vždy v první řadě vězí nepozornost člověka. Ať už řidiče, nebo chodce na přechodu. Komukoliv se to může stát, nejsme stroje. Nejde ale pro všechny přechody stavět nadchody nebo podchody. Ostatně – stejně by se našli lidé, kteří by si i pak cestu zkracovali přímo přes vozovku. Zbývá jediné, oči a uši mít všichni pořádně na stopkách.