KOMENTÁŘ ZUZANY KYSELOVÉ: Risk je zisk, nebo taky prohra

Kdoví, co to v některých lidech vězí, že tak rádi riskují a vyhledávají nebezpečí. Zřejmě prastaré pudy. Jak jinak si vysvětlit, že navzdory neustálým varováním záchranářů i ledařů, jakmile led zasklí vodní hladinu Lipna, magicky to na ni lidi táhne i přesto, že je led příliš tenký.

Bruslení - ilustrační | Foto: Pixabay