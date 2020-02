Člověk to vidí už ze silnice v lesích za Českým Krumlovem směrem na Přídolí a jinde. Však v městských lesích Českého Krumlova objem škod dosáhl čtvr-tiny roční těžby. Nejhorší situace je v lokalitách Kostnice (směrem k Přídolí), na Dubíku a kolem Přední Výtoně.

Státní lesy mají po Sabine největší kalamitu v lesním masivu na Kleti. A k tomu nejspíš přibyly další polomy po nedělním větru. Ve všech jmenovaných lokalitách nyní platí pro veřejnost zákaz vstupu. Jednak proto, že tam vypukly těžařské práce, a hlavně proto, že tam hrozí pády stromů a větví i bez motorových pil. Kupodivu se znovu a znovu najdou lidé, kteří do těchto lesů přesto vyrážejí. Podle lesního zákona má sice každý právo vstupu do lesa, ale obec s rozšířenou působností může dočasně vstup do lesa zakázat. To také Český Krumlov učinil a dal to lidem na vědomí snad všemi způsoby. Kolem zakázaných území jsou navíc varovné cedule, ale nic naplat. Lidé podlézají či přelézají vývraty a ani to jim, pokud o zákazu nevědí, v hlavě nerozsvítí výstražná blikátka, že sem zřejmě není radno chodit. Možná si namlouvají, že až se dá nějaký strom do pohybu, stihnou utéci. Otázka však je, jestli včas poznají, že něco padá, a hlavně, který z těch desítek stromů a větví kolem padá. V okamžiku, kdy to zjistí, už může být pozdě.