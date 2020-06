Zdroj: DeníkZatímco do Vyššího Brodu se nyní vrátili i návštěvníci z Rakouska, v Českém Krumlově prakticky není po cizincích vidu. Restauracím, hotelům a penzionům, které sázely jen na zahraniční turisty, pořád není do smíchu. Ti, kdo tu byli hlavně pro místní a pro české návštěvníky, mají teď výhodu. Jim se provoz rozjíždí snáze.

Navzdory obavám, že bez asijských turistů bude centrum Krumlova mrtvé, ukazuje se naštěstí, že to není pravda. Historické jádro je atraktivní i pro Čecháčky, kteří si hledí užít tohoto historického klenotu právě teď, kdy se v něm dá volně dýchat. A město, včetně jeho obyvatel a živnostníků, se snaží oživení centra jít naproti. Nesedí odevzdaně s rukama v klíně. Promptně nahradili červnové Slavnosti pětilisté růže novinkou. Krumlovským víkendovým slunovratem. Tak si přijďte po karanténě rozsvítit v duši, bude to stát za to.