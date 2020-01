Podle toho, co říkají meteorologové, navzdory nynějším chvilkovým mrazům, ochlazení nepřijde ani v únoru. Teploty se stále mají pohybovat přes den okolo pěti stupňů a sněžit má jen na hřebenech nejvyšších hor. Letošní leden je místo sněhu bohatý na sluneční svit. „Od 1. do 7. ledna letošního roku bylo naměřeno v Č. Budějovicích celkem 37 hodin slunečního svitu, což se v posledních třiceti letech nestalo,“ informovala klimatoložka Miloslava Starostová.

Od prosince loňského roku až doposud spadlo sice průměrné množství srážek, ale průměr znamená, že tomu tak není všude. Když obyvatelé regionu vidí, že si kvůli nedostatku sněhu doposud prakticky nezaběžkovali ani na Šumavě, začínají je přepadat opravdu vážné obavy, jak to letos bude se zásobami vody. Ne nadarmo se říká, je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu. Chybí nejenom sníh, ale také mráz. Ten současný to moc nezachrání. Lidové rčení rovněž praví: Suchý leden, mokrý červen. Nezbývá než doufat, že přece jenom bude ještě pořádně pršet, i kdyby to mělo být až v tom červnu.