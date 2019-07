Každoročně v době sečí trav tento problém přijde na přetřes, několik akčních dobrovolníků se snaží srnčata před sečením z louky vyhnat. Klobouk před nimi dolů, ale je to úsilí rovnající se kapce v moři. A pak problém zase do příští senoseče usne.

Podívejte se, jak rozsáhlé jsou na Českokrumlovsku zatravněné plochy. Odtud vyhnat srnčata není při nejlepší vůli v lidských silách. Co s tím?

„Při sečení se řídíme patřičnými pokyny,“ říká například zemědělec z Kaplicka Pavel Svoboda. „Dávám dopředu vědět myslivcům, zkusil jsem i dobrovolníky. Sekáme od středu louky směrem k okrajům či k lesu, snažíme se sekat co nejpozději atd. My využíváme i drony s termovizí. Ale tento problém chce systémové řešení. A měl by s ním přijít stát, neboť zvěř je státu. Chce to ustanovit skupinu lidí, která se tímto problémem bude zabývat.“ Navrhuje, že stát by měl třeba zemědělcům poskytnout plašiče a drony s termovizí na vyhledávání srnčat.

To je dobrý nápad. Jihočeský kraj už přišel s příspěvkem na termovizi, ale jenom na malé louky. Je to však první laštovka. Stát by ho měl rychle následovat účinným opatřením.