KOMENTÁŘ ZUZANY KYSELOVÉ: To už je opravdu trochu moc

/ANKETA/ Roky volali motoristé po tom, aby se opravila a vylepšila komunikace, která vede z Nové Pece ke státní hranici a do rakouského Schönebenu. Jezdí tudy nejenom turisté a lyžaři mířící na Hochficht, ale také lidé, kteří dojíždějí do Rakouska do zaměstnání.

Hraniční přechod Zadní Zvonková. | Foto: Redakce