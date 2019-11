Vlky vítají milovníci přírody a zvířat, lesníci, protože tito predátoři pomohou snížit stavy vysoké zvěře, která okusem poškozuje stromy. Nadšením ale neskáčou myslivci, ani chovatelé ovcí, dobytka či lesní zvěře. Protože to je ta skupina, které vlci škodí a která se musí s jejich příchodem nějak vyrovnat.

V dobách, než lidé vlky vybili, nebylo soužití s nimi žádná selanka. Vlk žil všude a byl postrachem nejenom zvěře a dobytka, ale i lidí. Hlavně v 17. století si s ním lidé užili. O tom vypovídá třeba zmínka kronikáře Rožmberků Václava Březana z roku 1557: „Vlků mnoho, velkú škod činili, zvěř a dobytek na panství Krumlovském při vánocích dávíce.“ Lovci šli proto po vlcích jak diví. Jak praví historické zdroje, na českokrumlovském panství v letech 1690 až 1719 schytali a odstřelili téměř tři sta vlků. Intenzivním hubením vlk na počátku 18. století už prakticky vymizel.

Díky přísné ochraně se vlci zase do krajiny vrací. Rozhodně je to dobře. Stejně jako je dobře, že se šíří i jiné druhy zvířat, jejichž likvidaci máme na svědomí. Zdá se však, že některé, jako třeba vydry a bobři, už nám začínají přerůstat přes hlavu. Vlci se také rychle množí. Můžeme se z nich radovat, ale současně musíme jejich počet a šíření hlídat, aby to mezi nimi a námi znovu nezačalo neúnosně skřípat.