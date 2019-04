Ke skepsi měli důvod. Se stavbou dálnice se začalov roce 1988, hotová měla být v roce 2010. Je rok 2019 a teprve nyní stavba překročila hranice českokrumlovského okresu.

Jenomže jedna věc je o dálnici mluvit a něco jiného je, když se stavba opravdu zhmotní a naplno rozjede. Notabene, kousek od baráku. „Zatím jsme přišli jenom o kus zahrady. A o rozum,“ říkás nadsázkou Lada Friedlová, která má stavbu těsně u domu. Manželé Friedlovi s obavami sledují, co kolem nich vznikne a jaké to pro ně bude mít dopady. Ohrozí jim stavba jediný zdroj pitné vody ve studni? Budou je obtěžovat hluk a exhalace z dálnice a křižovatky před jejich stavením? Vyrostou kolem nich i jiné stavby? Bude to v jejich chalupě po několika generacích předků ještě k životu? Po vzniku dálnice nic už nebude jako dřív.

Všichni ale dobře vědí, že na protesty je pozdě. Stavební řízení je u nás tak dlouhé i proto, že se k němu vyjadřují všichni dotčení. A to se týká i obcí a lidí bydlících v blízkosti stavby. Všechny připomínky tedy už dávno padly.

Jak si všichni uvědomují, pokrok nezastaví a i jim bude dálnice ku prospěchu. Člověk si nakonec zvykne na všechno. To platí i ve Svincích a okolí. A předpisy pro stavbu dálnice jsou natolik přísné, že by nikdo neměl být poškozen.