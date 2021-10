Na místě nechyběla ani jednička kandidátky jednašedesátiletá Alena Nohavová. „Ačkoliv to pro nás dopadlo velice špatně, tak to nesu s úsměvem,“ uvedla.

Takové velké zklamání se podle Nohavové těžko komentuje. „S takovou prohrou, že se dostaneme pod čtyři procenta, jsem opravdu nepočítala, ale doufala jsem do poslední chvíle,“ popsala své pocity.

Myslela si, že se podaří vybalancovat alespoň pětiprocentní podporu. „Je to skutečně velké zklamání, prohra. I přesto všechno moc děkuji všem voličům, kteří nám s důvěrou dali hlas,“ dodala Alena Nohavová.

Život jde dál

Život se podle ní nezastaví. „Jedeme dál, a třeba příště budeme mít lepší výsledky,“ sdělila lídryně jihočeské KSČM.

Za 14 dní má KSČM sjezd a těší se, že se nastartuje změna i směr, kam se hnutí bude dále vyvíjet. „To všechno už bude záležet na novém vedení,“ uvedla Nohavová.

Levice vyloučena

Podle jejích slov je to vůbec poprvé, co se česká levice nedostala do parlamentu. „To je opravdu zajímavý fenomén, celá česká levice je z parlamentu odsunuta. KSČM a další vlastenecké síly budou muset více spolupracovat, aby se toto napravilo,“ míní.

Náš stát dle Nohavové prožívá krizi a sama je zvědavá, co nová vláda připraví. „Myslím si, že to nebude pro české občany nic moc dobrého,“ odhadla.

Bedlivě během podvečera sledovali výsledky, v jakých krajích uspěli a náladu si vylepšovali dobrým pitím a sladkými zákusky.