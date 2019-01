Český Krumlov – Romskou pohádku, muziku či vyprávění o romských tradicích si pro studenty gymnázia a jejich kolegy z italského města Rovereto připravilo českokrumlovské komunitní centrum KoCeRo.

„Chtěli jsme je seznámit nejenom s historií Romů, ale i s romskými zvyky či se současnou situací," uvedla ředitelka centra Dagmar Turn-höferová. „Zapojili jsme i romské děti, které chodí do našeho nízkoprahového zařízení. Míša Kotlár a Tomáš Balog zahráli na klávesy a zpívali, historii Romů prezentovala Denisa Kandrová."

Veronika Balogová si zase pro studenty a učitele připravila čtení romské pohádky v češtině. O současných problémech integrace Romů do majoritní společnosti pohovořil Štefan Milo. „Požádali jsme ho, abyh řekl něco o dnešní situaci, protože se v této problematice angažuje. A jelikož jde o integraci, chtěli jsme posluchačům říct i něco o integračních programech nebo o tom, jak se snažíme pracovat s dětmi," doplnila ředitelka KoCeRo.

„Studenti jsou zde v rámci projektu Wege in Europa, Cesty v Evropě," vysvětlila pedagožka gymnázia Ilona Šulistová, co vlastně italští studenti v Českém Krumlově dělají. „Jde nejen o to, aby poznali život u nás, ale aby se seznámili i s menšinami, proto jsme jim představili romskou komunitu."

Studenti podle slov učitelky, která program tlumočila do němčiny, ocenili hlavně to, že se informace dozvěděli přímo od samotných Romů. „Moc se nám to všem líbilo, bylo to nesmírně zajímavé," dodala.

Na romskou komunitu gymnazisté zaměřili celý úterní den, a proto ho zakončili v Cikánské jizbě, kde jim zahrála i cikánská kapela.

Ve středu na hosty z Itálie i jejich české kolegy čeká výuka renesančních tanců v sále českokrumlovské ZUŠ a večerní prohlídka města v renesančních kostýmech.