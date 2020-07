Není divu, naposledy zde vystupoval právě před osmi lety v Městském divadle. Vzhledem ke komplikované dopravě ze všech směrů, které se opakují každý pátek v Českém Krumlově, přijal organizátor akce opatření v podobě brzkého otevření aréálu Pivovarských zahrad. Návštěvníci měli k dispozici rozsáhlou nabídku pokrmů i nápojů. Příjemné prostředí s perfektním zázemím pro rodiče s dětmi byl také jedním z důvodů, proč velkou část návštěvníků koncertu tvořili právě rodiče s dětmi.

Pódium vyzdobené plyšovým tygrem se stalo při vystoupení Tomáše Kluse již tradicí, stejně jako tibetské vlajky. S vlajkami si pohrával zvedající se vítr, jež značil, že počasí nebude příliš letní. Čekání na Kluse zpříjemňovaly tóny jeho písně Mantra.

Krátce po osmé hodině Tomáš Klus energicky doskákal bos na pódium v doprovodu kapely. Opět se projevil jako výborný bavič a zcela bezproblémově navázal kontakt s publikem. Vyzval návštěvníky, aby se na něj v případě potřeby bez obav obrátili. A ti toho během večera několikrát využili! Na rozjezd zazněla píseň Dobré ráno. Vzápětí však Kluse oslovil mladý muž Martin, jenž ztratil svou partnerku Olinku.

To bylo příčinou vzniku vtipné Klusovy improvizace, kde se objevovaly rýmy jako: „Ó Olí, Martina teď srdce bolí“, či poučka pro ztracenou Olinku: „Ó Olí, drž se svého kluka, jemu teď srdce puká.“ Martina rovněž poučil vtipným rýmem o tom, že je základní předpoklad, že neodloží u baru svůj poklad. Někteří lidé neskrývali své překvapení z Klusových improvizací a skvěle se bavili. Klusovy rychlé reakce na aktuální situace jsou opravdu obdivuhodné.

Tomáš Klus do výběru svých písní zařadil i singl Chátrám, v němž symbolicky upozorňuje na stav naší země. S písní Do nebe opětovně vyrazil mezi lidi. Když zpíval mladému páru improvizaci s textem: „Mladý pane, obejmu vám ženu, dostanu do držky a budu příčinou roztržky,“ lidé se upřímně smáli a bavili.

To však netrvalo dlouho, protože po pár písních začalo pršet. Drobné kapky se po chvíli změnily v urputný déšť, který nepolevoval. Pod pódiem se tak začaly objevovat deštníky a deky a davy prořídly. Skalní fanoušci však setrvali, Klus to ocenil a celý zbytek koncertu je označoval za hrdiny.

Intenzivní déšť komplikoval průběh koncertu i samotným muzikantům. Navzdory zvyšující se hladině vody na pódiu se Klus s deštěm vyrovnal po svém. Ohodivší svršky a zcela promočen na kost odehrál zbytek koncertu. Když však zpíval pasáž písně JdeVoZem, kde stojí: …a po nás potopa…, působilo to celé symbolicky. I přes nepřetržitý déšť a hromy si lidé nenechali počasím zkazit večer.

Lada Sojková