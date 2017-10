Konec kroužení po parkovišti. Nový systém řekne, kde je volno

Písek – Písek je prvním městem v České republice, kde se zavedl chytrý naváděcí systém dopravy.

Webový portál nabídne reálná data týkající se parkování či uzavírek ve městě.

V současné době je ve zkušebním provozu, do konce letošního roku by měl fungovat naostro.

Řidiče pomohou nasměrovat jednak informační tabule, které budou na několika místech ve městě zobrazovat počty volných míst na jednotlivých parkovištích, jednak také aplikace, kterou si budou moct zdarma stáhnout do mobilu. Ta bude mít informace o obsazenosti parkovišť, respektive o volných místech nejen na velkých parkovištích, ale i v píseckých ulicích. Řidiči řekne, kde je jaká uzavírka, kde jsou volná parkovací místa, případně kolik které parkoviště stojí. Data se budou sbírat pomocí čidel rozmístěných na parkovištích na Výstavišti, u pošty či u kulturního domu, ale také anonymně přes mobilního operátora T-Mobile na základě pohybu mobilů.



Parkoviště u pošty, Prokopova, Jeronýmova, Tyršova nebo před divadlem? Tak mnohdy vypadá hledání bezplatného volného místa v centru Písku. A s placeným stáním na Velkém či Alšově náměstí to nebývá o moc lepší. Podobné kroužení po městě by mělo skončit, a to díky chytrému naváděcímu systému, který je nyní ve zkušebním provozu.

Parkoviště na Výstavišti, u pošty a u kulturního domu budou hlídat čidla, která budou počítat auta a počet volných míst na daném parkovišti přenášet na tabule rozmístěné po městě. Řidič tedy na tabuli uvidí, kde je kolik místa a podle toho si může vybrat, kam s autem zamíří. Pokud budou lidé parkovat tak, jak mají, bude systém stoprocentně přesný.

Tabule už je na Výstavišti, kde se momentálně dokončuje rekonstrukce parkoviště. Stojí tu také nová nabíjecí stanice pro elektromobily, kterou dostalo město zdarma. Termín dokončení celé opravy se však prodloužil. Pozitivní ale je, že navzdory fámám šířícím se po Písku zůstane i nadále celé parkoviště neplacené. Potvrdil to místostarosta Písku Josef Knot.

Kromě tabulí bude o stavu parkování informovat také mobilní aplikace, kterou si řidiči budou moct už koncem roku zdarma nainstalovat do mobilu. Bude na základě anonymních dat od mobilního operátora T-Mobile mapovat pohyb aut v ulicích centra města. Řidiči sdělí, kde je jaká pravděpodobnost, že zaparkuje, a to s devadesátiprocentní přesností, postupně až na 96 procent přesně. Naváděcí systém dodala společnost eParkomat a Písek za něj – včetně provozu na čtyři roky – zaplatí dva miliony korun.

Reagovat na pravdivost dat budou moci i řidiči přímo z místa, kteří v aplikaci mohou uvést, jaká je reálná situace. „Aplikaci také bude možné propojit s navigací,“ konstatoval Pavel Vrba ze společnosti eParkomat.

Senzory by měly do konce roku fungovat na parkovištích na Výstavišti, u pošty a u kulturního domu, po revitalizaci také na Velkém náměstí. Mobilní aplikace bude mapovat přes 1100 parkovacích míst v centru města.