Neveselé bylo zjištění kontrolorů z Finančního úřadu (FÚ), jak provozovatelé občerstvení kolem Vltavy evidují tržby. K řece se úředníci vydali v srpnu a září.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Vít Šimánek

„Nejdříve při akci Vltava v oblasti pod Lipenskou hrází provedli pracovníci finančního úřadu pět kontrol v pohostinství,“ sdělila Jana Králová, mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. „Aby pracovníci působili co nenápadněji, zařadili se mezi vodáky a sjížděli také řeku na raftu. Přitom zjistili porušení zákona o evidenci tržeb v osmdesáti procentech případů.“ Nejčastějšími prohřešky bylo nevystavení účtenek a neodeslání dat o nákupu do systému evidence tržeb. Tři případy byly předány do správního řízení, protože nebyly vystaveny účtenky a odeslány údaje o tržbách. V rámci správního řízení tak hrozí provozovatelům pokuta až do výše 500 000 korun.