Hasičská soutěž o pohár obce Dolní Třebonín a oslavy 75 let od založení sboru se koná v sobotu v Prostředních Svincích. A to od 13 hodin na hřišti v Horní Svinci. Prezentace 12 – 12.30 hodin.

Rock na plovárně vypukne v sobotu od 16 hodin na koupališti ve Velešíně. Hrají Dětský pokojíček, Milhausband, Nevyndal, Fontanela, B-IG. Vstupné 100,- Kč.

Večerní prohlídka kláštera Zlatá Koruna bude v sobotu ve 21 hodin. Využijte jedinečné příležitosti navštívit klášter po setmění. O výborné akustice prostor se můžete přesvědčit za hudebního doprovodu kostelních varhan z roku 1699. Jednotné vstupné 210 Kč. Kapacita prohlídky omezena, upřednostňovány budou online rezervace. Více informací na www.klaster-zlatakoruna.cz

Bělcup o putovní tuplák, 19. ročník, netradiční volejbalový turnaj, startoval v Bělé u Malont v sobotu od 7.30 hodin. Večer bude disco.

Rožmitálská letní slavnost začíná v sobotu ve 14 hodin v Rožmitále na Šumavě na návsi. Po zahájení vypukne program pro děti a dospělé. Na pořadu budou hudební skupina V.L.K., soutěže pro děti i dospělé, Romeo a Julie – pouliční novocirkusové divadlo, kouzelnické vystoupení Magic Cocker, taneční vystoupení Omlenické holubičky, letecké představení modelů letadel, noční ohňové divadlo, bubenická show, ohňostroj, malování na obličej, Maxa Band, skákací hrady. Slavnost moderuje Pepa Maxa. Nebude chybět občerstvení.

Benešovská svatojakubská pouť ovládne víkend v Benešově nad Černou. Sobotní program se odehraje na hřišti: 9.00 volejbalový turnaj, 13.00 Memoriál Josefa Chýleho, 17.00 Cestovatelské kreslení – divadelní představení pro děti, 20.00 zábava v pivním stanu, hraje Corso Beat.

V neděli na náměstí: 11.15 Mše svatá v kostele sv. Jakuba Většího, 13.00 dechová hudba B-Ouintett, 14.00 O Sněhurce – pohádka pro děti ve dvoře domu čp. 125, stánkový prodej a občerstvení po celý den.

Posezení pod kaštany pořádá v sobotu na návsi v Třísově od 15 hodin sbor dobrovolných hasičů. To hraje dechovka Malá kapela Pavla Havlíka, od 20 hodin rock GinFis. Občerstvení zajištěno, vstup 100 Kč.

Pohádková rezervace Hořice na Šumavě se otevře v sobotu. Každé představení trvá od 90 do 120 min, má kolem deseti různých přírodních scén, mezi kterými se pohybujete na cca 500 metrů dlouhé trase lesem. Diváci se stávají součástí děje a ovlivňují jeho průběh. Cesta je sjízdná pro terénní kočárky, ale doporučují se krosničky. Hraje se i za špatného počasí. U parkoviště je otevřena restaurace s obří klouzačkou.Pro mimořádný zájem je nutné vstupenky rezervovat na tel.: 606 572 439. Sobota 30. 7. vzpomínkový den s čertem Uhlíkem a Milanem Kozelou

10:30 Rudé péro a totem smrti

14:00 Čertova nevěsta

17:00 Brácha do deště 1

Závod v dálkovém plavání v Dolní Vltavici. O tomto víkendu (30. - 31. 7. 2022) se do Dolní Vltavice na Lipensku sjede 350 plavců, s nejlepšími plavci z celé republiky se mohou poměřit i amatéři. Po osmnácté se zde koná Mezinárodní závod v dálkovém plavání, který je součástí kola Českého poháru v dálkovém plavání. Buďte u toho. Vodní záchranáři připravili na víkend zábavný program pro celou rodinu. Tradiční akce je určená pro registrované i neregistrované sportovce od dětských až po seniorské kategorie, plavat se bude na vzdálenosti od 500 metrů do 10 kilometrů. Závod je součástí projektu „ČUS sportuj s námi“. V sobotním odpoledním doprovodném programu je možné si aktivně vyzkoušet jízdu na seakajaku, raftu, dovednosti poskytnutí první pomoci a mnoho dalšího. Diváci se také mohou těšit na ukázku výcviku mladých vodních záchranářů. Překvapením sobotní odpoledne pak bude vystoupení hudební skupiny Kde&Kdo ve znamení folk, country, blues a večer pak obohatí vlastní záchranářská hudební produkce. Registrace závodníků na sobotní závod je od 12.00 do 13.00 hod, se startem mládežnických kategorií ve 14.00 hod a registrace závodníků na nedělní závod je do 9.00 hod se startem v 9.20 hod. Plavci budou bojovat o pohár starostky Černé v Pošumaví, pohár Lipenského vodního záchranáře a pohár prezidenta Vodní záchranné služby Horního Rakouska.

Funky víkend s Color Music Radiem se koná ještě v sobotu na náplavce v Českém Krumlově. Jde o párty pod širým nebem s DJs Cut Dem, Jaro Cossiga a Mr. Funky Machine. Dnes náplavku opět rozezní funky music a v 16:00 se k DJs přidá Musaka Strings se svojí kytarou. Pořádá Bistro Náplavka.

Da Vinci – komedii o cestě do časů Leonarda da Vinciho hraje ještě dnes otáčivé hlediště v zámecké zahradě v Českém Krumlově. Historik umění Silvio vášnivě obdivuje staré mistry a když jde o pozoruhodný obraz, je ochoten obětovat vše. Když se ale v rámci experimentu ocitne se v době Leonarda da Vinciho, pozná, že není lehké žít v blízkosti génia.

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov nabízí o víkendu:

V sobotu můžete začít už doprovodným programem v klášterních zahradách. Od 10 h si zacvičíte pod dozorem cvičitelky na živou hudbu. Od 14 do 18 h se můžete s dětmi zúčastnit kreativních dílen. Tamtéž od 20.30 h můžete oslavit 90. narozeniny skladatele Johna Williamse koncertem filmové hudby. Zazní legendární hudba z filmů Harry Potter, E. T., Star Wars či Superman v podání Severočeská filharmonie Teplice, taktovky se chopí Jan Kučera.

V neděli vyrazte do Kostela Božího těla a Panny Marie Bolestné na koncert Varhanní matiné.V 11 h se představí přední český varhaník Jaroslav Tůma s hudbou J. S. Bacha. Pokračovat pak můžete do klášterních zahrad, kde od 14 h můžete uplatnit své výtvarné schopnosti nebo si malování zkusit poprvé v rámci pořadu Krumlovský Montmartre a od 17 h tamtéž uslyšíte uskupení Tomáš Jochmann Trio.