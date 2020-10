Neobvykle dlouhá fronta se v pondělí dopoledne vytvořila před vstupem na Výstaviště České Budějovice. Od testovacího místa pro samoplátce u stánku před hlavní branou se desítky zájemců srovnaly v požadovaných rozestupech až k Husově třídě a fronta už zahnula i podél rušné komunikace…

Odráží to znepokojivý nárůst pacientů s koronavirem v kraji. Prakticky každý den přináší nové rekordy. Tentokrát to byla neděle, ačkoliv dosud o víkendech pravidelně počet nově zaznamenaných případů klesal. Podle Kvetoslavy Kotrbové, ředitelky krajské hygienické stanice, přibylo za neděli ověřených 587 pacientů s koronavirem. Čísla se zveřejňují vždy pozdě večer. Ve středu (poprvé přes 400) to bylo 441 lidí

Minulý týden byl čtyřikrát za sebou překročen dosavadní rekord v počtu nakažených koronavirem na jihu Čech. Za neděli to bylo podle Kvetoslavy Kotrbové, ředitelky krajské hygienické stanice, 587 případů z testovaných zhruba 1100 vzorků. Čísla oznamují hygienici vždy až pozdě večer, po ověření. „Ve sto pětadvaceti případech byl zdrojem nákazy kontakt s osobou v rodině, v pětatřiceti ve škole a v pětatřiceti v zaměstnání. Onemocnělo také osmnáct zdravotníků a šestadvacet případů se týkalo pracovníků či klientů sociálních služeb,“ uvedla Kvetoslava Kotrbová a zdůraznila, že hygienici potřebují za této situace všestrannou spolupráci s veřejností.

Nárůst pacientů zvyšuje i zátěž pro holding Jihočeské nemocnice. Podle předsedkyně představenstva holdingu Zuzany Roithové bylo v pondělí v nemocnicích zřizovaných krajem hospitalizováno k polednímu 299 pacientů s koronavirem. Z toho 40 až 50 vyžaduje denně intenzivní péči. A bohužel začínají chybět i zdravotníci. „Aktuálně nám chybí 268 zdravotníků, kteří jsou buď nemocní nebo v karanténě,“ zmínila Zuzana Roithová s tím, že holding už využívá i pomoc studentů zdravotnických škol.

Například v pondělí nastoupily studentky Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českém Krumlově. Nemocnici by podle ředitele Jindřicha Floriána velmi pomohlo, kdy by se ozvaly sestřičky nebo lékařky, které dříve pracovaly ve zdravotnictví nebo momentálně nejsou tolik vytížené, jež by mohly pomoci. „Už se nám takto několik sestřiček a jedna lékařka přihlásily,“ říká ředitel nemocnice Jindřich Florián. „Pracují na dohodu nebo na polovinu úvazku. Byli bychom vděční, kdyby se nám přihlásily další,“ dodal Jindřich Florián. Koronavirem už se totiž nakazili i zdravotníci v Českém Krumlově.

Českokrumlovská nemocnice v současnosti poskytuje péči jihočeským pacientům s hepatitidou a nemocné COVID-19, kteří potřebují hospitalizaci, předává krajské nemocnici. Až epidemie žloutenky opadne, vytvoří dvě stanice o kapacitě 60 lůžek pro nemocné koronavirem. Krumlovská nemocnice už také musí odkládat některé operační výkony. „Snažíme se je ale omezovat co nejméně,“ ubezpečuje Jindřich Florián. „Pomoc dalších zdravotníků je tedy vítaná. Jako všichni se obáváme, aby se měl o nemocné kdo starat.“

I jiná zařízení holdingu Jihočeské nemocnice už přistoupila k omezování péče, kterou lze odložit, protože není akutní, aby vytvořily rezervu pro případný další nárůst pacientů s koronavirem.

Zdroj: RedakceOd středy 21. října přistupuje Nemocnice České Budějovice, a.s. k odložení veškerých hospitalizací, u kterých je to medicínsky bezpečné, a to do 13. listopadu. Cílem tohoto opatření je dále navýšit rezervní kapacitu pro nemocné s covid-19. Ambulantní péče se toto opatření nyní netýká. „O odložení konkrétních typů výkonů rozhoduje vždy primář oddělení. Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). Pacienty, jejichž zákrok byl odložen, vyrozumí telefonicky či emailem personál naší nemocnice. Od pondělí 19. října jsme také uzavřeli druhé výdejní místo Lékárny pro veřejnost v ul. L. B. Schneidera. Děkuji zaměstnancům všech profesí a ještě více těm, kteří se aktivně podílejí na zvládnutí covidové situace,“ uvedl předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, Michal Šnorek.

V Jindřichově Hradci se v souvislosti s koronavirem od 20.10.2020 uzavírá lůžková část oddělení ORL včetně plánované operativy. Ambulantní provoz zůstává zachován.

V jižních Čechách se mohou samoplátci nechat na koronavir testovat v nemocnicích s výjimkou budějovické. Pacienti, které na test posílají hygienici, dostanou doporučené zařízení. Laboratoře SYNLAB provozují v Budějovicích dvě místa, slouží pacientům poslaným lékařem i samoplátcům. Nutné je se objednat přes: www.synlab.cz/covid-19. Laboratoř Nextclinics testuje u vchodu na Výstaviště České Budějovice bez objednání (po – čt od 8 do 14 h).

Od soboty do neděle přijaly laboratoře k vyšetření v regionu 1 081 suspektních vzorků a 49 vzorků od samoplátců. Z výsledků vyšetření potvrdili hygienici k nedělní 18. hodině 587 pozitivních případů. K nemocným přibylo 304 žen a 283 mužů. Nejvíce nových případů přibylo na Českobudějovicku (240), Jindřichohradecku (90), Táborsku (72) a Strakonicku (60). „U některých případů zatím nebylo možné zdroj nákazy určit. Stává se nám bohužel, že se není možné kontaktovaným osobám opakovaně dovolat. Jde spíše o jednotky případů, ale v současné době, kdy jsme za posledních pět dnů zaznamenali čtyřikrát rekordní počet nových případů, chci požádat kontaktované osoby o ohleduplnost a spolupráci. Telefonát trvá několik minut a jejich údaje jsou pro úspěšnou depistáž nepostradatelné,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 5 171 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 1 901 na Českobudějovicku, 889 na Táborsku, 622 na Písecku, 582 na Jindřichohradecku, 487 na Strakonicku, 348 na Českokrumlovsku a 342 na Prachaticku. Padesát nemocných v souvislosti s koronavirovou nákazou zemřelo. „Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 62 406 osob. V povinné karanténě se k nedělní 18. hodině nacházelo 2 322 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v neděli zvýšil o 49 na celkových 8 537,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.