Od čtvrtečního do pátečního večera vyšetřily laboratoře v regionu 410 suspektních vzorků a 69 vzorků od samoplátců. Z celkových 479 vzorků bylo 38 pozitivních. K nemocným přibylo čtyřiadvacet žen a čtrnáct mužů.

„V šestnácti případech šlo o kontakt s potvrzeným případem v rodině a ve čtyřech s již dříve pozitivně testovanou osobou na pracovišti, takže došlo k přesunutí osob karanténě do izolace. Pět osob se infikovalo na svatbě na Strakonicku, jedna při léčebném pobytu opět v clusteru ve Františkových Lázních, dvě při dovolené na Lipně, jedna v Praze, jedna v Brně a dvě v Kladně. Šest nových aktivních případů jsme zjistili v Domově pro seniory v Libniči a Českobudějovicku. Jedná se o čtyři klienty a dvě zdravotní sestry. Všichni byli testováni pro kontakt s jednou dříve pozitivně testovanou klientkou,“ uvedla ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje (KHS) Kvetoslava Kotrbová.

„Dnes jsme v kraji zaznamenali dalších osm případů, kdy onemocněli pedagogové či žáci několika jihočeských základních a středních škol, jenom v Bechyni na ZŠ Fr. Křižíka přibyli tři další případy mezi pedagogickými pracovníky. Další tři dnešní nové případy pak byli vysokoškoláci. V této souvislosti upozorňuji na změny v metodickém přístupu ke stanovování karantén ve školách, který vstoupí v platnost v pondělí 7. září. Dnešní metodický pokyn najdou zájemci na webové stránce naší hygienické stanice,“ doplnila ředitelka Kvetoslava Kotrbová.

Kde jsou povinné roušky:

Od 1. září nově platí na celém území ČR opatření Ministerstva zdravotnictví, týkající se mimo jiné povinnosti nošení roušek v některých veřejných institucích, zdravotnických a sociálních zařízeních a podobně. Vzhledem ke každodennímu značnému nárůstu nových případů v posledních dnech jihočeští hygienici doporučují preventivní nošení roušek nad rámec těchto opatření. Především v uzavřených místech s větší koncentrací lidí kvůli ochraně osob v rizikových skupinách.

Jaká je situace v okresech:

Ze stávajících 324 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno 110 na Českobudějovicku, 67 na Táborsku, 50 na Strakonicku, 34 na Prachaticku, 21 na Jindřichohradecku, 21 na Písecku a 21 na Českokrumlovsku. Z hlediska relativního výskytu, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, patří jižní Čechy se 123,90 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k páteční 18. hodině) spolu s Královéhradeckým krajem mezi regiony s nejnižším celkovým výskytem COVID-19 v ČR.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 28 789 osob. V povinné karanténě se k páteční 18. hodině nacházelo 358 osob. Počet vyšetřených samoplátců v regionu se v pátek zvýšil o 69 na celkových 6 609,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U tří lvů. Laboratoř Nextclinics znovu testuje samoplátce ve stanu u hlavního vchodu do areálu výstaviště v Husově ulici. Odběry jsou prováděny bez předchozího objednání od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 14 hodin. Synlab už testuje také v Českém Krumlově.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v pátek večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 380 žen a 418 mužů. Z celkových 798 dosud potvrzených případů je 203 z Českobudějovicka, 144 z Táborska, 128 z Prachaticka, 114 ze Strakonicka, 75 z Jindřichohradecka, 72 z Písecka a 62 z Českokrumlovska. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně 45 dětí ve věku do 14 let. 164 nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, 141 v kategorii od 25 až 34 let, 140 v kategorii od 35 do 44 let, 123 v kategorii od 45 do 54 let a 95 v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 90 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.