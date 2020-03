Česká biskupská konference (ČBK) vydala v úterý 10. března 2020 aktuální prohlášení k situaci kolem koronaviru, zejména v souvislosti s opatřeními, která přijala česká vláda.

Podle tiskového mluvčího českobudějovického biskupství Pera Samce se bude doporučeními biskupské konference řídit i českobudějovická diecéze. "Přesnější pokyny k realizaci zatím připravujeme," doplnil v úterý odpoledne pro Deník Petr Samec.

Ve výzvě ČBK se mimo jiné připomíná v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19 mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, kterým se kromě jiného zakazují s účinností ode dne 10. března 2020 od 18 hodin akce, včetně náboženských shromáždění s účastí přesahující 100 osob. Opatření se dotýká nejen bohoslužeb, ale i dalších jednorázových akcí jako jsou poutě, svatby, pohřby a další.

"Toto mimořádné opatření je třeba ve smyslu našeho prohlášení ze dne 6. března 2020 respektovat," vyzvali čeští biskupové. Ve zmíněném prohlášení žádali, aby se zdrželi účasti na bohoslužbách nemocní, což platí nejen pro věřící laiky, ale také pro kněží nebo ministranty. Přitom se ale nemá zapomínat na pomoc potřebným. "Nešířit paniku, ale v klidu předcházet komplikacím," zdůrazňuje k situaci ČBK.

Z úterního opatření ministerstva vyplývá podle ČBK, že shromáždění do 100 osob se omezení netýká. "V případě bohoslužeb spojených s přikázáním slavit den Páně nebo sváteční den je možné bohoslužby rozdělit tak, aby na žádné z nich nebylo více než 100 osob. Věřící mohou svou nedělní povinnost mše svaté splnit také poslechem televizního či rádiového přenosu nebo přenosu na nových komunikačních prostředcích, a svátečním slavením dne Páně," uvedli čeští biskupové. "Doporučujeme dbát na hygienické návyky a být tak ohleduplní ke svým bližním. Modleme se za všechny nemocné, buďme připraveni pomoci těm, kdo ji potřebují, nyní například tak, že pomůžeme s hlídáním dětí, které nemohou kvůli karanténě do škol, a jejichž rodiče musí jít do zaměstnání. Nakonec nezapomínejme na modlitbu za brzké ukončení šíření současné nákazy," zní na závěr v prohlášení českých biskupů.