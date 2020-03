„Společně s praktickými lékaři jsme dosud nařídili v souvislosti s koronavirem SARS-CoV-2 od začátku února k páteční 12. hodině celkem 298 karanténních opatření. K laboratornímu vyšetření bylo dosud odesláno celkem 134 suspektních vzorků, až na jeden pozitivní ze středečního večera byly všechny ostatní vyšetřené vzorky zatím s negativním výsledkem,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Jenom za čtvrtek odeslali jihočeští hygienici k vyšetření vzorky 25 osob. „Vláda v pátek v poledne zveřejnila další bariérová opatření pro minimalizaci šíření přenosu infekce. Prosím proto spoluobčany, aby sledovali informační weby Ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz, Ministerstva vnitra či naší krajské hygienické stanice a naše informační linky využívali ti, kteří skutečně mají zdravotní problémy nebo mají cestovatelskou anamnézu a potřebují bezprostřední informace, týkající se vlastního zdraví. Musím upozornit, že od dnešního poledne platí opatření, týkající se povinné karantény pro české občany, vracející se z patnácti rizikových zemí, kam patří Čína, Jižní Korea a Írán a z evropských zemí Itálie, Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Španělsko, Švýcarsko, Belgie, Holandsko, Švédsko, Norsko a Dánsko. Tito občané dostanou vstupní informaci již na hranicích, ale obecně platí, že musí po návratu domů oznámit tuto skutečnost svému praktickému lékaři nebo lékaři pro děti a dorost v případě dětí, a ten jim vystaví elektronickou cestou karanténu. A samozřejmě dodržovat podmínky karantény,“ dodává Kvetoslava Kotrbová.

Epidemie chřipky je po sedmi týdnech naštěstí již za námi

„Celkovou situaci v kraji hodnotíme jako ukončení chřipkové epidemie, která v našem kraji trvala od čtvrtého kalendářního týdne, tedy sedm týdnů. V současné době je celková nemocnost v kraji 1264 případy na sto tisíc obyvatel a ve srovnání s minulým týdnem poklesla o 6 procent. Ve věkové kategorii předškoláků 0 – 5 let oproti minulému týdnu poklesl výskyt o 5,5 procenta na 4135 případů. V kategorii školáků 6 – 14 let poklesl o 3,1 procenta na 2359 případů. V kategorii mladých lidí 15 – 24 let došlo k poklesu o 12,6 procenta na 1436 případů. Mezi dospělými v kategorii 25 – 64 let poklesla nemocnost o 4 procenta na 626 případů na sto tisíc a ve věkové kategorii 65+ poklesla o 11,7 procenta na 393 případy,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.

Co se týče jednotlivých okresů, nejvyšší nemocnost evidují hygienici v okrese Č. Krumlov, kde je nemocnost 1502 případy na sto tisíc obyvatel (- 7,4 %). V okrese Písek je výskyt 1449 případů na sto tisíc obyvatel a nemocnost se tu v mezitýdenním srovnání poklesla o 6,6 %. Strakonicko eviduje 1389 případů na sto tisíc obyvatel okresu a nemocnost tu poklesla o 4,1 %, Prachaticko má 1276 případů (- 7,1 %), Jindřichohradecko 1254 případy (- 6,4 %), na Táborsku je 1114 případů na sto tisíc obyvatel okresu (- 14,2 %) a na Českobudějovicku poklesla nemocnost o 0,6 procenta na 1156 případů na sto tisíc obyvatel okresu.

„V této chřipkové sezóně byla nejčastěji prokazována chřipka typu A, chřipka typu B byla laboratorně potvrzena minoritně, a to v šesti procentech případů. Celkem jsme v době epidemie v kraji registrovali 14 závažných průběhů onemocnění chřipkou, z toho pět skončilo úmrtím,“ uvedla epidemioložka KHS Jihočeského kraje Jitka Luňáčková.

V případě chřipce podobných onemocnění (ILI) evidují hygienici pokles celkem o 29,8 %. V současné době je výskyt chřipce podobných onemocnění v kraji 85 případů na sto tisíc obyvatel.