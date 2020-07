ON-LINE REPORTÁŽ ZDE

Aktuálně je v kraji 30 osob pozitivně testovaných na koronavirus. Za pondělí a část úterý vyšetřily laboratoře v regionu 97 podezřelých vzorků a 43 vzorků od samoplátců. Pozitivních jich bylo 13, to je za poslední měsíce, přesněji od 31. března, největší denní přírůstek. Jednalo se čtyři ženy a devět mužů.

Kumulativní počet nemocných s diagnózou COVID-19 se tak k úterní 18. hodině v regionu zvýšil na 229. Vyléčených je nyní v jižních Čechách 193 a aktuálně pozitivních 30 osob.

„Osm nových případů bylo zjištěno na Jindřichohradecku. Ve všech případech šlo o nákazu osob, které již byly v karanténě. Ve dvou případech se jednalo o významný přenos uvnitř rodin a dále o přenos v rámci jedné rakouské firmy. Další tři případy, rovněž u osob již umístěných v karanténě, byly zachyceny na Českobudějovicku. Zdrojem nákazy byl opět kontakt s pozitivní osobou při prázdninovém pobytu na Jindřichohradecku," informovala ředitelka Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová. Ve všech jedenácti případech tedy přešly nově pozitivní osoby z dosavadní karantény do domácí izolace. "Na těchto případech ale jasně vidíme, jak snadno a rychle se virus šíří v rodinném prostředí nebo na pracovišti a v této souvislosti jsme také okamžitě informovali o situaci starosty dotčených obcí. Vzhledem ke zvýšenému výskytu nových případů na Jindřichohradecku je z preventivního pohledu na místě i rozhodnutí managementu Nemocnice Jindřichův Hradec zakázat od středy 22. července do odvolání návštěvy v této nemocnici. Ve dvou zbývajících případech, zjištěných na Strakonicku, šlo o samoplátce a to povinně testované pracovníky z Ukrajiny. Také jim byla nařízena domácí izolace,“ doplnila Kvetoslava Kotrbová.

Ze stávajících 30 aktivních případů COVID-19 na jihu Čech je jich aktuálně evidováno čtrnáct na Jindřichohradecku, po čtyřech na Prachaticku a Táborsku, po třech na Písecku a Českobudějovicku a dva na Strakonicku. Jediné Českokrumlovsko hlásí aktuální nulu. V porovnání s ostatními kraji z hlediska relativního výskytu COVID-19, tedy v počtu pozitivních případů přepočtených na 100 tisíc obyvatel regionu, si přesto jižní Čechy udržují s 35,55 nemocnými na 100 tisíc obyvatel (k úterní 18. hodině) dlouhodobě pozici regionu s nejnižším výskytem COVID-19 v ČR.

Vzhledem k přibývajícím případům pozitivity zahraničních pracovníků a jejich rodinných příslušníků upozorňují hygienici zaměstnavatele na povinnost vyžadovat u zahraničních pracovníků, přijíždějících z některých zemí EU a zemí mimo EU negativní test na COVID-19. Výsledek testu nesmí být starší čtyř dnů a tato povinnost se z unijních zemí vztahuje na občany mj. Rumunska, Bulharska, Portugalska a též na občany řady mimounijních zemí, například Ukrajiny, Moldávie a dalších. „Více informací včetně seznamu bezpečných zemí naleznou zaměstnavatelé na webové stránce Ministerstva zdravotnictví nebo na webu naší krajské hygienické stanice,“ poznamenala Kvetoslava Kotrbová.

„Pro podezření na onemocnění COVID-19 bylo na jihu Čech dosud indikováno k vyšetření celkem 19 521 osob. V povinné karanténě se k úterní 18. hodině nacházelo 40 Jihočechů. Počet vyšetřených samoplátců se v regionu v úterý zvýšil o 43 na celkových 4 481,“ konstatovala epidemioložka jihočeské KHS MUDr. Jitka Luňáčková.

V jižních Čechách se v současné době mohou samoplátci nechat testovat v odběrových místech všech jihočeských nemocnic s výjimkou českobudějovické. V krajském městě najdou odběrové místo v laboratořích Synlab v ulici U Tří lvů. Laboratoř Next clinics zajišťuje odběry pro samoplátce pouze po předchozím objednání na telefonní lince 385 524 217 v českobudějovickém Géčku vždy v době od 6.30 do 7 hodin. V pondělí 20. července došlo v Jindřichově Hradci ke změně provozu odběrového místa. Stan v nemocnici bude v provozu v pondělí, ve středu a ve čtvrtek vždy od 8 do 12 hodin. Objednací doba odběrového místa pro indikované i hospitalizované pacienty a samoplátce na telefonním čísle 728 230 031 je pondělí, středa, čtvrtek od 7 do 12 hodin. V úterý a v pátek od 11 do 13 hodin.

Podle verifikovaných dat KHS bylo v úterý večer na jihu Čech pozitivních od začátku epidemie 121 žen a 108 mužů. Z celkových 229 dosud potvrzených případů je 46 z Českobudějovicka, 45 z Prachaticka, 43 ze Strakonicka, 32 z Jindřichohradecka, 24 z Táborska, 23 z Českokrumlovska a 16 z Písecka. Mezi pozitivně testovanými v kraji je kumulativně patnáct dětí ve věku do 14 let. Dvaadvacet nemocných je v kategorii od 15 do 24 let, dvaačtyřicet v kategorii od 25 až 34 let, osmatřicet v kategorii od 35 do 44 let, pětatřicet v kategorii od 45 do 54 let a pětatřicet v kategorii od 55 do 64 let. Celkem 42 nemocných patří do nejohroženější věkové skupiny 65+.