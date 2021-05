Průjezd městem zlepší tunel

Letitým problémem Krumlova je zdejší dopravní situace. Průjezdnost městem prakticky závisí na jediném mostu přes Vltavu – Porákově mostu. Ulevit by mu měl silniční tunel, který by začínal U Trojice a ústil u nemocnice. U Trojice by byl postaven také nový most přes řeku Vltavu. Zastupitelé veřejně požádali orgány Jihočeského kraje o zařazení tohoto projektu mezi prioritní akce Jihočeského kraje v oblasti dopravy již pro rok 2010. Obousměrný tunel o délce 516 metrů a nový most přes Vltavu jsou součástí přeložky silnice II/157, která má odlehčit dopravě na křižovatce u zmíněného Porákova mostu, odklonit tranzitní dopravu od centra a snížit hlukovou zátěž ve městě. Výhodou bude také zkrácení cesty k autobusovému nádraží a nemocnici. Odhadované finanční náklady na stavbu činí 570 milionů Kč. Tunel by měl být ražen Novou rakouskou tunelovací metodou, která se intenzivně používá v posledních dvaceti letech. Ze studie proveditelnosti vyplynulo, že by stavba mohla být rozdělena na tři etapy. Nejdříve bude postaven nový most u U Trojice až k severnímu portálu tunelu a okružní křižovatka u jižního portálu tunelu u nemocnice. Následně by se stavěla poslední část vlastního tunelu, která je finančně a časově nejnáročnější. Otázkou tunelu se město zabývá již od roku 2003. Umístění tunelu je dáno uzemním plánem, realizace však pravděpodobně zatím v nedohlednu.

Podívejte se na vizualizaci:

Zdroj: Youtube