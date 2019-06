Město mělo bazén otevírat na začátku června, ale technika řekla ne. "Měli jsme všechno připravené, nicméně při spuštění technologii dodavatelská firma zjistila, že jsou vadná dvě těsnění," vysvětlil vedoucí větřínského bazénu Jiří Kubík. "Obratem je objednali, ale čekali na něj asi deset dnů."

S otevřením se tak muselo čekat, protože nemohly být provedeny hygienické odběry. "Hygiena jezdí na kontrolu dvakrát měsíčně, jednou měsíčně se dělají odběry na biologické a chemické testy a jednou měsíčně se testuje jenom chemie," dodává Jiří Kubík. "Dvakrát měsíčně vzorky odebírají celou sezónu. Hygienici přijedou, naberou vodu z několika míst v bazénu i z technologie a pošlou to do laboratoře. Zatím jsme žádné problémy neměli."

Otevřeno mají každý den od 10 do 20 hodin, za celodenní vstupné zaplatíte 70 Kč (od 15 do 60) let, ostatní 50 Kč (vč. ZTP), děti do dvou let zdarma.