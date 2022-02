Kraj i Budějovice připravují pomoc Ukrajině. Na jih Čech už z války míří lidé

Během neděle dorazí do jižních Čechy, resp. do Hluboké nad Vltavou, z partnerského města zhruba stovka uprchlíků z Ukrajiny, která čelí ruské invazi. Pro většinu z nich má Hluboká připravené ubytování. Také nemocnice na jihu Čech pomůžou, do země se chystají poslat zdravotnický materiál, jako jsou infuze, kanyly, dlahy, obvazy na popáleniny nebo léky. Budějovice připraví byty a zapůjčí autobus.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Za Ukrajinu se postavili také Jihočeši. Zemi podpořili ve středu 23. února od 18 hodin na českobudějovickém náměstí. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

"Právě jsem mluvil s řediteli našich nemocnic," potvrdil zapojení nemocnic jihočeský hejtman Martin Kuba. „Řešíme s Janou Černochovou co nejrychlejší zajištění dopravy. Uděláme maximum, abychom pomohli tam, kde jako kraj můžeme. Jihočeši stojí za Ukrajinou.“ Jihočeské firmy, které vyvážejí do Ruska, se obávají dopadů války Vojenský konflikt také vyvolal masivní uprchlickou vlnu. „V těchto dnech přijíždějí také do České republiky první ukrajinské rodiny, ženy s dětmi a senioři, kteří většinou směřují ke svým ukrajinským příbuzným a známým žijícím u nás. Očekává se ale příchod také osob, které zde žádné zázemí nemají a jsou již na cestě,“ uvedla Renáta Kollarczyková z magistrátu města České Budějovice s tím, že během neděle dorazí zhruba stovka uprchlíků do Hluboké nad Vltavou z partnerského ukrajinského města. Budějovice svolaly krizový štáb, poskytne 15 bytů a autobus Město počítá s tím, že i do něj a okolí budou směřovat desítky, možná stovky rodin, o které se bude třeba postarat. Na nedělní dopoledne proto svolalo krizový štáb a také zástupce zde působících neziskových organizací. „Chtěli jsme si vzájemně sdělit své možnosti poskytované pomoci a svou činnost vzájemně koordinovat. Vůle našich občanů pomáhat válkou postižené zemi a prchajícím je velká a v rámci ORP České Budějovice je potřeba řídit centrálně veškeré aktivity tak, aby byly skutečně efektivní,“ vysvětlil primátor a předseda krizového štábu Jiří Svoboda. Prvotní pomoc, kterou příchozí budou potřebovat, je ubytování, strava a zdravotnická a sociální péče. Městská společnost Správa domů dává k dispozici 15 bytů různých velikostí. V těchto dnech se ještě dovybavují nábytkem a dalším potřebným zázemím. V budějovické nemocnici začalo sloužit nové endoskopické pracoviště „Dopravní podnik města má připraven zájezdový autobus, který může v řádu několika hodin kdykoli vyjet na slovensko-ukrajinské hranice a přivézt skupinu lidí v nouzi. Připraveny jsou i naše terénní sociální pracovnice, které mohou poskytnout pomoc rodinám se začleněním do života v našem městě,“ uvedl primátor. Jednání se zúčastnili také zástupci Nábytkové banky Jihočeského kraje, Potravinové banky Jihočeského kraje z.s., ADRY, Oblastního spolku Českého červeného kříže, Jihočeské hospodářské komory, městské policie a Diecézní charity. Tyto organizace mohou poskytnout práci osvědčených dobrovolníků, skladové prostory, tlumočníky, materiální pomoc, psychosociální pomoc, navíc dlouhodobě spolupracují s dalšími organizacemi na Ukrajině, ale především mohou s městem spolupracovat na vybudování potřebného zázemí příchozím rodinám, zorganizovat sbírku i distribuci materiální či potravinové pomoci potřebným. Pro ty, kteří se chtějí dobrovolně zapojit do pomoci nabídkou volné ubytovací kapacity, je k dispozici od 28. 2. 2022 telefonní linka 702 168 593, každý den od 8 do 18 hodin a mailová adresa: krizovy.stab@c-budejovice.cz. Další informace naleznete na webu města www.c-budejovice.cz, Facebooku a Instagramu města České Budějovice. Nábytková banka Jihočeského kraje provozuje sběrné místo materiální pomoci na adrese Vrbenská 2082 (areál Techmatu) v pracovní dny od 8 do 15,30 hodin. Telefon: 774 093 364

Potřebné jsou zejména:

- matrace, postele, dětské postýlky

- stoly, židle, dětské židle,

- ložní prádlo, ručníky, deky, přikrývky

- nádobí, hrnce, pánve, příbory

- technika – pračky, lednice