"My na základě semaforu… pan profesor Prymula rozhodl, že čtyři kraje, tzn. Liberec, Olomouc, Hradec Králové a Zlín, mají od pondělí jiný režim než těch deset zbylých. To znamená, že v těch čtyřech se chodí do školy, nezpívá se, necvičí se," řekl Andrej Babiš při superdebatě České televize. "V těch deseti krajích podle semaforu… se nechodí do školy a je praktické vyučování."

V podobném duchu, zhruba o hodinu dříve, informovala i Česká televize v Událostech: "Krajské hygienické stanice dnes vydávaly rozhodnutí, která se týkala i škol," uvedl moderátor. "Na distanční výuku od pondělí přejdou kompletně všechny střední školy ve Středočeském, Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji."

Že kraj je zelený a střední školy budou otevřené, potvrdila šéfka jihočeských hygieniků, ředitelka Krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová. "Vůbec nevím, jak to vzniklo, je to špatně, jsme na semaforu zelení," potvrdila s tím, že do neděle by se semafor určitě měnit neměl.

Nás už nic nepřekvapí, říká ředitelka školy

Okamžitě po zveřejnění mylné zprávy v televizi začal ředitelce krumlovského gymnázia Haně Bůžkové zvonit telefon. "Asi v osm večer nám ještě z hygieny dorazila oficiální zpráva, že školy učí, tedy to, co my jsme věděli z dopoledne. V televizi pak už nikdo mylnou informaci nedementoval, poslouchala jsem i debatu, kde premiér potvrdil to, co řekli ve zprávách," svěřila se. "Trochu nás ne přímo vyděsilo, spíše překvapilo. My jsme už připravení na všechny varianty: když zavřou, když zavřou částečně, když nezavřou. Smutná zpráva je, že se oficiální místa neumí dohodnout a my pak lovíme informace, kde se dá."

Okamžitě jí začali volat rodiče. "Jak to, že na webu máte takovou informaci, když ve zprávách říkali něco jiného?" ptali se nebo psali maily. "Celý večer jsem telefonovala a odpovídala na maily a brzy ráno taky. Jediné oficiální stanovisko, které máme, je to, že opravdu učíme. Myslím si, že my jako vedení škol už jsme připraveni na všechny varianty a už nás nic nedokáže překvapit. Nic neočekávám, přizpůsobím se tomu, co bude," dodala se smíchem s tím, že kdyby se cokoli změnilo, okamžitě se to objeví na webu školy. "Hromadně bychom to zároveň poslali elektronickou poštou."