Jihočeský kraj připravuje na Českobudějovicku zahájení dvou velkých akcí.

Silnice České Budějovice - Trhové Sviny vede přímo středem Strážkovic. Jihočeský kraj chystá stavbu obchvatu. | Foto: Deník / Edwin Otta

Kdokoliv jede od Nových Hradů nebo Trhových Svinů do Českých Budějovic, projíždí přímo středem Strážkovic. Hned vedle autobusových zastávek nebo obchodu a pár desítek metrů od mateřské školy. Zanedlouho by se to mělo změnit, Jihočeský kraj chce totiž v červnu stavět obchvat obce.