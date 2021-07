V Jihočeském kraji má první dávku očkování 329 886 lidí (tj. 51 % obyvatel), z toho 266 623 osob má ukončené očkování. V celé ČR je proočkovanost jednou dávkou 50 %, ukončené očkování má 40 % občanů.

Očkování v okresech ale ani zdaleka nekončí, např. v Českém Krumlově se jen přesouvá do tamní nemocnice, a to do pavilonu B, do prostor dětské ambulance. Podobné to bude i jinde v kraji. Detaily pro Deník upřesnil Petr Studenovský, vedoucí jihočeského odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Bude podle něj záležet na zájmu o očkování, kraj totiž nechce blokovat prostory určené pro vakcinační centra, pokud to nebude nutné. Tedy ani českokrumlovskou sportovní halu na Chvalšinské.

Další na řadě předběžně Jindřichův Hradec

"U dalších Oček v kraji zatím přesné termíny ukončení jejich provozu stanovené nejsou. Předběžně, ale je to jen pracovní termín, je to 13. srpen v Jindřichově Hradci. U dalších center nemáme termíny určené ani předběžně, nicméně budeme dávat zavčasu všem vědět."

V budějovickém Očku bude přerušená činnost po dobu Země živitelky, od 26. – 31. srpna. "Nic se ale nebude likvidovat a po Živitelce bychom tam s očkováním pokračovali. Uvidíme, jak to bude s covidem na podzim," uzavřel šéf zdravotnického odboru.