Po celý den v pátek 14. června bojovali jihočeští profesionální hasiči v disciplínách požárního sportu v rámci krajské soutěže HZS Jihočeského kraje. Organizátorem letošního klání byl územní odbor Český Krumlov.

Profesionální hasiči z celého Jihočeského kraje se utkali v požárním sportu 14. června 2024 v Českém Krumlově. | Video: Se svolením HZS JčK

„Soutěžící všech šesti územních odborů HZS Jihočeského kraje a krajského ředitelství nejprve absolvovali nejprve disciplínu výstup do 4. podlaží cvičné věže pomocí hákového žebříku, a to přímo na českokrumlovské stanici,“ přiblížila mluvčí HZS JčK Vendula Matějů. „Soutěž probíhala dvoukolově, sportovcům se do celkových výsledků jednotlivců i družstev započítával lepší z dosažených časů.“

Po cvičné věži následoval přejezd na městský stadion a soutěž pokračovala přímo na atletickém oválu v dalších třech disciplínách: běhu na 100 metrů s překážkami, ve štafetě 4 x 100 metrů s překážkami a královské disciplíně – požárním útoku. „I u těchto tří disciplín měli jednotlivci a následně i celá družstva také dva startovní pokusy. Ve věži a na stovce byli hodnoceni jak jednotlivci, tak se jejich výsledek započítával do celkového hodnocení družstev. Součet výsledků ve všech disciplínách pak rozhodl o celkovém vítězi,“ dodala mluvčí.

Jednotlivci:

1. místo: běh 100 m s překážkami - Radim Knotek, územní odbor Tábor - čas 17,20 s

1. místo: výstup na cvičnou věž - Ivan Pěnča, územní odbor Strakonice - čas 16,11 s

1. místo: dvojboj - Radim Knotek, územní odbor Tábor – součet časů z běhu na 100 m a věže 33,73 s

Družstva:

1. místo: štafeta 4 x 100 metrů s překážkami (v družstvu 4 závodníci) - územní odbor Jindřichův Hradec, čas 60,97 s

1. místo: útok (v družstvu 7 závodníků) - územní odbor Tábor, čas 22,78 s

Celkově družstva: