S novým spojencem

„Je to pro mě velká zodpovědnost a také výzva,“ uvedla ke své nominaci Jaroslava Martanová. „Důvěry, kterou mi kolegové a kolegyně projevili, si vážím a udělám všechno pro to, abychom v krajských volbách jako Starostové a nezávislí uspěli,“ doplnila. Zdůraznila, že svou nominaci chápe jako důkaz, že i menší města disponují osobnostmi, které mají ambici i dostatek zkušeností aspirovat do vedení kraje. „Je za námi vidět dlouhodobá práce, kterou pro regiony děláme. Neboříme, nezdržujeme, ale posouváme dobré věci kupředu. To jsme si přenesli do krajského zastupitelstva a na tento styl práce chceme navázat i v nadcházejících krajských volbách,“ shrnula dále politiku STAN, které je nyní v krajském zastupitelstvu v opozici.

Tento týden podepsali zástupci STAN memorandum o spolupráci pro krajské volby s hnutím Občané pro Budějovice. Lídrem kandidátky zůstane Jaroslava Martanová. Konkrétní jména se nyní budou dávat dohromady. „Budeme se domlouvat na zastoupení na kandidátce ve vztahu ke kraji i k Českým Budějovicím,“ dodala Jaroslava Martanová s tím, že na jaře by měla být kandidátka hotova.

Starostové a nezávislí půjdou do voleb spolu s Občany pro Budějovice

Za Piráty místostarosta

Jihočeské Piráty povede do krajských voleb Josef Soumar, místostarosta Písku a současný krajský zastupitel. Jihočeští Piráti mají už jasno také o širším čele kandidátky. Další místa za Josefem Soumarem obsadili krajští zastupitelé Veronika Kovářová a Jiří Roubíček, náměstkyně primátorky Českých Budějovic Zuzana Kudláčková, písecký zastupitel Tomáš Posekaný, táborský místostarosta Martin Mareda, manažer v sociálních službách a terapeut Kamil Podzimek, sociální pracovnice a organizátorka kulturních akcí Pavla Heyduková a pedagog Sandrik Bednář.

Josef Soumar se při své politické práci se soustředí především na finance a rozpočtování, v oboru osobních a podnikových financí také podniká. „Chci aby náš kraj prosperoval. A toho lze docílit efektivním hospodařením. Zároveň ale nesmíme zapomínat na transparentnost a politickou odpovědnost při rozhodování, peníze musí jít tam, kde jsou skutečně potřeba,“ popisuje, na co klade při své práci důraz. „Férovost v politice je pro mě velmi důležitá a já chci, aby Piráti byli první volbou pro všechny občany, kteří chtějí průhledné finance s důrazem na skutečné potřeby obyvatel, moderní řízení kraje s tlakem na digitalizaci, dohled nad možným střetem zájmů politiků a protikorupční nastavení celého systému,“ dodává Josef Soumar. Z pirátského volebního programu se realizoval za souhlasu většiny současného zastupitelstva rozklikávací rozpočet, díky němuž si každý občan může dohledat informace o hospodaření kraje srozumitelně na jednom místě.

Sociální demokraté nabídnou mládí i zkušenost

Kandidáty pro krajské a evropské volby už představila i jihočeská Sociální demokracie (kterou posledně voliči našli na hlasovacích lístcích jako Českou stranu sociálně demokratickou). Na sobotní programové konferenci v Českých Budějovicích. Představení krajského volebního projektu se zúčastnili předseda Sociální demokracie Michal Šmarda, místopředseda strany a lídr SOCDEM (jak zní nová oficiální zkratka strany) do evropských voleb Lubomír Zaorálek.

Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb současný předseda jihočeské SOCDEM, šestatřicetiletý manažer Mgr. Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. Aktuálně je SOCDEM zastoupena ve vedení kraje jako součást vládnoucí koalice. Tu tvoří ODS, SOCDEM, KDU-ČSL/TOP 09 a JIHOČEŠI 2012.

„Politika na krajské úrovni je o znalosti prostředí a potřeb lidí, odpovědnosti k nim a chuti řešit problémy. Asi nejvíce vystihuje naši kandidátku a její hodnoty jeden z našich sloganů: Mládí, odbornost, zkušenost, stabilita. Dle mého soudu máme na naší krajské kandidátce optimální mix mladých dynamických lidí, kteří mají srdce a chtějí to nejlepší pro svůj kraj, a skutečně kvalitní odborníky z mnoha důležitých profesí, kteří znalosti a odpovědnost ve svém životě již mnohokrát prokázali,“ uvedl Tomáš Polanský.

Jihočeská SOCDEM omládla: Do krajských voleb jde v čele s Tomášem Polanským

Zástupci sociální demokracie byli ve vedení Jihočeského kraje v posledních čtyřech volebních obdobích. Dvojkou na kandidátce je tak náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák, první desítku uzavírá bývalá úspěšná hejtmanka Jihočeského kraje a milevská radní Ivana Stráská.

Lidovci a TOP 09 míří znovu k dohodě

Součástí krajské koalice je také spojenectví KDU-ČSL a TOP 09. Za lidovce je nyní náměstkem hejtmana František Talíř. Zda bude spojenectví s TOP 09 pokračovat, není zatím jisté, ale jedná se o tom. „Není to definitivní, ale jednáme o tom velmi vážně,“ říká František Talíř a dodává, že v průběhu jara to bude stoprocentně rozhodnuto. „Scházíme se, připravujeme to a je to velmi pravděpodobné,“ přiblížil jednání.

Sám se na čelo kandidátky znovu nechystá. Protože by měl za lidovce kandidovat do Evropského parlamentu ve společném subjektu více stran na 7. pozici. „Na krajské kandidátce pravděpodobně někde budu. Byl jsem i dotazován, jestli ji nechci vést, ale nejde skloubit kandidátku do Evropy i do kraje. V případě zvolení do Evropského parlamentu si myslím nejde oboje stoprocentně vykonávat,“ zmínil František Talíř. Připojil, že za lidovce by měl být jedničkou do kraje tentokrát Šimon Heller.

Pro jihočeskou ODS, která vede současnou krajskou koalici, bude ohledně kandidátky do krajských voleb klíčový regionální sněm 29. ledna 2024. Tam by mělo podle současného hejtmana Martina Kuby (a předsedy regionálního sdružení ODS) padnout definitivní rozhodnutí o lídrovi. „V průběhu jara pak budeme sestavovat kandidátku,“ doplnil Martin Kuba. Na otázku redakce, jestli se bude znovu ucházet o místo na čele kandidátky ODS se zdržel komentáře a poukázal na to, že rozhodnutí bude věcí sněmu.

JIHOČEŠI teprve rozhodnou

Kandidátku už začali chystat i JIHOČEŠI 2012. Za hnutí je aktuálně náměstkem hejtmana Pavel Hroch. „Na kandidátce pracujeme, ještě jsme neodsouhlasili lídra,“ uvedl k přípravě voleb Pavel Hroch. Klíčová bude valná hromada hnutí, která by se měla konat do konce března. Sám Pavel Hroch chce kandidovat. „Budu se ucházet o nějaké vyšší místo na kandidátce, ale není to projednáno ani schváleno, uvidíme, jak se k tomu postaví členové. Je třeba také určitá změna,“ poukázal na své již delší působení v politice. Doplnil, že podle toho, jak to aktuálně vypadá, JIHOČEŠI půjdou do voleb sami jako před čtyřmi lety.

Nejsilnější z opozice

Nejsilnějším opozičním subjektem je v jihočeském zastupitelstvu hnutí ANO, které má 12 mandátů. Podle Viktora Lavičky, předsedy oblastní organizace ANO v Českých Budějovicích, se nyní na krajské úrovni řeší kandidátka pro evropské volby a nominace za jižní Čechy pro celostátní sněm, který se bude konat 10. února 2024. Za jižní Čechy byli pro kandidátku nominováni Tomáš Kubín a Radek Hloušek. O podobě kandidátky se rozhodne na celostátní úrovni.

Krajské volby začne jihočeská organizace ANO připravovat následně. „V průběhu jara budou oblastní sněmy nominovat kandidáty. O lídrovi a pořadí kandidátů bude rozhodovat krajský sněm,“ uvedl Viktor Lavička. Finální schválení pak bude věcí celostátního předsednictva.

Zůstali před branami

Na krajské volby se připravují také strany, které aktuálně v zastupitelstvu nejsou. Těsně pod pěti procenty, potřebnými pro získání mandátu, zůstala v roce 2020 KSČM. Podle člena českobudějovického okresního výboru Vojtěcha Filipa se kandidátka připravuje ze členů a nečlenů strany a jiných stran. „Zatím není úplně rozhodnuto, jak se bude jmenovat,“ uvedl Vojtěch Filip a dodal, že ale téměř jisté je, kdo kandidátku povede. Široká shoda mezi všemi subjekty je v tom, že lídrem bude Kateřina Jirousová, soběslavská zastupitelka.

Mandáty v zastupitelstvu se nepodařilo získat ani Trikoloře. Podle Ivo Machálka, člena Trikolory, se bude otázka krajských voleb řešit v sobotu na sněmu v Praze. Ivo Machálek, bývalý starosta Týna nad Vltavou, dodal, že před čtyřmi lety kandidoval, ale nyní je ještě předčasné o tom mluvit.

Před branami zastupitelstva zůstala i Strana zelených. Podle jihočeské spolupředsedkyně Dany Kuchtové bude strana stavět samostatnou kandidátku. „Co se týče lídra, rozhodneme příští týden. Máme dva kandidáty,“ řekla Dana Kuchtová s tím, že se bude vybírat z dvojice Stanislav Černý (současný spolupředseda jihočeské organizace) a Pavlou Setničkovou, spoluzakladatelkou spolku Lipensko pro život.

O termínu voleb rozhodne prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Minule se do krajského zastupitelstva volilo v roce 2020 ve dnech 2. a 3. října a voliči i členové komisí ještě byli v rouškách. Jihočeský kraj nyní vede koalice čtyř stran a hnutí: ODS (12 mandátů), KDU-ČLS a TOP 09 – Společně pro jižní Čechy (7), ČSSD (6) a Jihočeši 2012 (4). V 55členném zastupitelstvu mají většinu 29 hlasů. V opozici jsou ANO (12 mandátů), Piráti (9) a STAN (5).