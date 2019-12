Již po osmé vtrhnou dnes démoničtí krampusové do centrálního koridoru v Kaplici, aby předvedli strhující show. Střed města se proto brzy uzavře.

Krampus show v sobotu přiláká do Kaplice tisíce návštěvníků. | Foto: Petr Skřivánek

Dopravně bezpečnostní opatření v Kaplici platí již od pátečních 15 hodin do soboty 23 hodin. To konkrétně znamená, že například je zákaz vjezdu do některých ulic v centru, jako například do ulic Linecká od ZUŠ, na křižovatce s ulicí Horská a Široká (zákaz odbočení vlevo z ulice Horská), také platí zákaz vjezdu na Farské náměstíz ulice Pohorská a od Blanska z Bělidla . A v sobotu od 12 hodin přibudou zákazy vjezdu i do některých dalších ulic v okolí centra.