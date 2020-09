Křemežským loučením s létem si obyvatelé Křemže částečně vynahradili letos zrušený Křemežský víkend.

Křemežské loučení s létem v areálu u školy. | Foto: Deník / Zuzana Kyselová

Na prostranství u školy si mohli užít sobotní pohody a sousedského setkání s muzikou, občerstvením a dalším programem. Dokonce mohli ochutnat v naší končině neobvyklá jídla asijské kuchyně. Představil je sám starosta Křemže Josef Troup, který se neváhal odít do zástěry a podávat vysvětlení, co za jídla to pro návštěvníky připravil.