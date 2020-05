Řada lidí bude asi zklamaná, ale je to definitivní, letní Křemežský víkend, dříve Křemežský veletrh, letos nebude. Podívejte se, jak se děti bavily vloni.

Program pro děti na Křemžeském veletrhu. | Foto: Deník/ Zuzana Kyselová

„Rozhodnutí bylo jednoznačné,“ říká starosta Křemže Josef Troup. „Hodně jsme o tom přemýšleli. Holašovické slavnosti v sousedství jsou také zrušeny. A prakticky i všichni ostatní, kdo pořádali větší akce, je letos stornovali. S přípravou Křemežského víkendu je jednak moře práce a dělá na tom hrstka lidí, je nás jenom pět, a výsledek by byl nejistý. Není na to mezi lidmi ta správná nálada, obzvláště starší lidé, kteří k nám na Křemežský víkend hodně chodí, se pořád bojí. Snažil jsem se rozhodnutí co nejvíce oddálit podle toho, jak se to vyvine, ale museli jsme se rozhodnout, protože účinkující potřebovali vědět, na čem jsou.“