V obou soutěžích Křemže ve své kategorii obsadila první místo. V Hrzánském paláci od ministryně slavnostně převzali ocenění Alena Nováková, pracovnice domu s pečovatelskou službou a vedoucí Mateřského centra Křemílek, a starosta Křemže Josef Troup.

Vítězství je spojeno s obdržením dotace. Do soutěže obec s jejími projekty v rámci kampaně Sítě pro rodinu „Festival rodiny“na poslední chvíli přihlásila Alena Nováková.

„Dozvěděla jsem se o soutěži pozdě a rozhodla se to zkusit. Honem jsem podala přihlášku, což ovšem představovalo čtyři dny nepřetržité práce.“ A úspěch se dostavil. První místo pro Křemži bylo obrovské překvapení, natož dokonce v obou kategoriích.

„Nechtěla jsem tomu věřit,“ říká Alena Nováková. „Měla jsem velikou radost. Předání v Hrzánském paláci bylo moc hezké, byl to úžasný zážitek,“ dodala Alena Nováková.

„Překvapený jsem byl velmi,“ říká také starosta Josef Troup. „Je to ocenění letité práce a hlavně zásluha paní Novákové, která je velmi akční.“ A finanční podpora ze první místa v soutěži je nezanedbatelná. „Za obě kategorie městys obdrží celkem 1,5 milionu korun,“ těší starostu. „A ty opět věnujeme na tyto účely. Ostatně jsme to psali hned do žádosti, na co bychom peníze využili. Chceme propojovat mládež se starší generací. Například dům s pečovatelskou službou má velkou zahradu, která sousedí s dětským hřištěm. Chceme je propojit tak, aby se tam obě generace potkávaly, protože si vzájemně v mnohém mohou pomoci.“ Městys se chystá také zmodernizovat klub důchodců, neboť senioři pořádají řadu akcí. Podobně má mnoho plánů Alena Nováková pro rodiny s dětmi.