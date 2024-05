/FOTO, VIDEO/ Výprava z Kájova a Křenova v čele s kájovským starostou Danielem Vejvodou a krumlovským prelátem Václavem Píchou vyrazila malým autobusem na sever. Čekala je cesta dlouhá desítky kilometrů, až na Táborsko do Myslkovic, kde je čekal jedinečný zážitek. Ve zvonařské dílně mohli na vlastní oči sledovat zrození originálního zvonu pro kapličku na křenovské návsi.

Výprava z Křenova a Kájova vyrazila do Myslkovic na Táborsku. Ve středu 15. května jim tam zvonař Michal Votruba odlil nový zvon pro návesní kapličku v Křenově. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Ve středu 15. května odpoledne se pustil do díla jediný jihočeský zvonař Michal Votruba. Ve své dílně v Myslkovicích z roztavené zvonoviny o teplotě více než 1100 °C ulil nástroj zasvěcený svatému Janu Nepomuckému. A Deník byl u toho.

Pro zvonaře to byl malý zvoneček, ale pro Křenovské obrovský symbol. Událost si nenechalo ujít asi dvacet lidí včetně starosty Daniela Vejvody. Novému zvonu pro Křenov požehnal českokrumlovský prelát Václav Pícha.

Jak uvedl mistr řemesla Michal Votruba, zvon odlil na míru pro křenovskou návesní kapličku. „Kdysi tam zvoneček visíval, ale s největší pravděpodobností byl za války zrekvírován. Obec kapli opravila a rozhodla se vrátit tam i zvoneček,“ vysvětlil.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Zvon, která dostal jméno Svatý Jan a je zdobený reliéfem světce, je menší než ten původní, kvůli statice. „Měli jsme obavy, aby ho věžička unesla, ale i tak bude mít asi 23 kilogramů, v průměru 32 centimetrů a laděný je na D3,“ upřesnil zvonař. „Je ze zvonařské bronzy, určen je k ručnímu zvonění. Nahoře je také nápis svatý Jane Nepomucký ochraňuj naši osadu,“ zmínil. Nechybí rok a místo výroby včetně jména zvonaře.

Podle dalšího z účastníků výpravy, zastupitele Pavla Jindry, bylo poměrně těžké zjistit, komu byla kaplička kdysi zasvěcená. „Nepodařilo se nám to přes historický ani památkový ústav, nakonec jsme informaci získali díky aktivitě členů Křenovského spolku ze starých německých kronik,“ uvedl s tím, že vlastní zvon si obec nechává lít určitě po několika desítkách let. „Je to pro nás skutečně událost,“ potvrdil.

Bude další oslava a možná i zvon

Křenovští chtějí i z následného zavěšení udělat slavnostní událost, má se určitě konat o víkendu a zvon má na místo určení dovézt nazdobený vůz tažený koněm. O termínu se zatím jedná. Kdo se ujme role zvoníka, je také v řešení. Obec Kájov má celkem deset osad. „Další na řadě bude nejspíše Mezipotočí,“ prozradil starosta Daniel Vejvoda.

Závěrem nechyběl přípitek na budoucí dobrou službu zvonu a přítomní si pak užili také poutavou přednášku o zvonařství jako řemesle, zvonech a jejich náročné výrobě. Michal Votruba také s radostí odpovídal na zvídavé dotazy návštěvníků.