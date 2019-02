Skutečný zátěžový test čeká v příštích měsících řidiče a cestující MHD v jižní části Budějovic. V ulici Boženy Němcové a následně pak v Lidické třídě se chystají velké stavební práce.

První přijde na řadu křižovatka ulic Boženy Němcové a Lukáše Bernarda Schneidera. Město jí dodá semafory, kvůli větší bezpečnosti a zvýšení kapacity. Podle náměstka primátora Petra Holického by měly práce na proměně křižovatky začít příští týden. Přesný termín ještě bude stanoven. Vedle umístění semaforů bude k hlavním změnám patřit nové vyznačení odbočovacích pruhů v ulici Boženy Němcové, kde dosud byli řidiči odkázáni jen na to, jaká byla aktuální situace na vozovce.

Stavbaři mají akci u nemocnice dokončit do půlky července a potom má hned začít v Lidické třídě oprava vozovky mezi vlečkou do papíren a náměstím Jiřího z Poděbrad.

Necelých deset milionů korun chce českobudějovická radnice vložit do úpravy křižovatky ulice Boženy Němcové a Lukáše Bernarda Schneidera u nemocnice. Jak už dříve náměstek primátora Petr Holický uvedl je to hlavně kvůli bezpečnosti, protože jde o jednuz nejméně přehledných křižovatek ve městě.

Práce mají začít příští týden, ale neplánuje se úplná uzavírka křižovatky s výjimkou několika dnů volna nebo státních svátků. „Po většinu doby zůstane ulice Boženy Němcové průjezdná,“ zdůrazňuje náměstek primátora František Konečný.

Pro řidiče to přesto budou obtížné týdny. „Bude to nepříjemné,“ přisvědčuje Vladimír Dufek, který jezdí ze Včelné do Plané nad Lužnicí každý den. „Ráno jezdím po Lidické kolem šesté, to problém nebude,“ říká zkušený řidič.

„Odpoledne se většinou vracím od Tábora sjezdem na Hlubokou a v Budějovicích jedu po Dlouhé louce a potom kolem nemocnice,“ popisuje odpolední variantu trasy Vladimír Dufek. Až se bude v ulici Boženy Němcové předělávat křižovatka, možná využije i trasu na Krumlov a do Včelné by odbočil na Boršově.. „Ale je to otázka, je nevyzpytatelné, jak bude silnice na Krumlov vypadat,“ dodává Vladimír Dufek s tím, že asi nezbude než improvizovat. Uznává ale, že moc variant není. Třeba jízda přes Roudné je tak krkolomná, že se ani nevyplatí. „Bude nutné být trpělivý,“ naznačuje hlavní radu, jak se s omezeními vypořádat, řidič ze Včelné.

V křižovatce u nemocnice mají přibýt semafory, odbočovací pruhy a v ulici L. B. Schneidera třeba vyznačená místa k podélnému parkování. Akce města má skončit do 15. července. Jihočeský kraj na to naváže rekonstrukcí Lidické třídy v úseku od papírenské vlečky po náměstí Jiřího z Poděbrad. Ta má trvat 60 dnů.