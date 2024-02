Jihočeský kraj finišuje s přípravami na přestavbu křižovatky pod autobusovým nádražím a nemocnicí v Českém Krumlově na kruhový objezd. Zahájení prací v místě, kde se kříží silnice od Kaplice a od Větřní, je naplánováno na 11. března. Řidiče čekají téměř čtyři měsíce omezení provozu. Také u Hubenova na E55 bude od května omezení, počítá se s kyvadlovým provozem.

Přestavba křižovatky pod autobusovým nádražím a nemocnicí v Českém Krumlově, kde se kříží silnice II/157 od Kaplice a II/160 do Větřní, vypukne v březnu. Bude z ní kruhový objezd. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Přesné datum ještě potvrdíme, ale 11. března bychom chtěli začít,“ řekl pro Deník Milan Veleba z krajského odboru dopravu. „Bude se stavět na etapy. Konkrétní časový harmonogram a podobu jednotlivých omezení společnost Swietelsky, která bude stavbu provádět, ještě upřesní.“ S úplnou uzavírkou se nepočítá.

Dálnice D3 je u hranic s Rakouskem. Z okolí Dolního Dvořiště je obří staveniště

Kraj chce, aby se přestavba současné křižovatky na okružní stihla do začátku letních prázdnin, je proto naplánovaná na necelé čtyři měsíce, kraj počítá s náklady 27 milionů. „Akce bude financována ze dvou zdrojů. Dalších 12 milionů půjde z města Český Krumlov, které si tam bude dělat svoje věci typu veřejné osvětlení nebo kanalizace, my stavíme vlastní těleso kruhové křižovatky,“ vyčíslil Antonín Krák, náměstek hejtmana a krajský radní pro dopravu. „Nejsme sice vždy příznivcem kruhových křižovatek, ale v tomto případě jde o co nejrychlejší odbavení vozidel. Dochází tam k nehodám, byť nebývají těžké, a jde v prvé řadě o bezpečnost a zjednodušení dopravy. Přeci jenom jde o křížení silnic na druhé největší město okresu Kaplici a také na Větřní, Rožmberk a Vyšší Brod.“

Oprava čeká i Kaplici-nádraží a E55 u Hubenova

Ředitelství silnic a dálnic chystá opravu a stavební úpravy k odstranění rizik pro chodce v Kaplici-nádraží, zároveň se bude pokládat nový povrch na 2,5 kilometrech I/3 u Hubenova. „V dubnu by měly začít přípravné práce převážně mimo komunikaci a omezení provozu by měla být menšího charakteru. Po květnových svátcích by se pak práce měly rozběhnout naplno i s omezeními v podobě kyvadlového provozu,“ doplnil mluvčí ŘSD Adam Koloušek

Jihočeský kraj se letos pustí také do II. etapy obchvatu Kaplice, který bude jednou z jeho největších letošních akcí. Řidiči budou muset počítat s úplnými a částečnými uzavírkami v návaznosti na výstavbu, která bude pokračovat i příští rok a vyjde předběžně na 210 milionů korun.

Krumlov, Hubenov, Černá. Podívejte se na letošní dopravní stavby na Krumlovsku

Jihočeský kraj jen za rok 2024 investuje do výstavby a modernizace silnic a mostů přes dvě miliardy korun. Do oprav těch stávajících půjde dalších 628 milionů, z čehož 376 milionů získá kraj ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Pracovat se bude na 16 mostech či 16 rekonstrukcích silnic a přestavbách křižovatek. Opraveno a modernizováno pak bude 28 silničních úseků v celkové délce 60 km.

„Kvalitní silnice jsou naší prioritou. Každý den se po nich hlavně Jihočeši vydávají za prací, zábavou, k rodinám či blízkým. Chceme, aby jejich cesta byla pohodlná a bezpečná,“ dodal náměstek hejtmana pro oblast investic Tomáš Hajdušek.

Jaké další dopravně-stavební akce čekají letos Krumlovsko? Dozvíte se ZDE.

Modernizaci dopravní infrastruktury Jihočeský kraj provádí vždy v úzké spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic či Správou železnic tak, aby stavební uzavírky a dopravní výluky obtěžovaly jihočeské řidiče jen v nezbytné míře. „Nechceme, aby Jihočeši trávili svůj čas na cestách déle, než musí. Každá minuta, kdy můžeme být se svou rodinou, má svou cenu. Proto stavby pečlivě plánujeme tak, aby se z našich silnic nestalo jedno velké staveniště, kterému se dá jen s velkými obtížemi vyhnout,“ uvedl hejtman Martin Kuba.