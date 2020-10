Nemocnice Prachatice už proto musela omezit provoz dětského nebo třeba gynekologického oddělení. Podle Zuzany Roithové, předsedkyně představenstva holdingu, se ale nyní o uzavírání oddělení v dalších nemocnicích v regionu neuvažuje, kapacity zatím stačí.

Krize, pokud bude nakažených přibývat podobným tempem jako v posledních dnech, by ale mohla nastat v půli listopadu. K naplňování kapacit by docházelo postupně. Ve čtvrtek se očekávalo překročení hranice 500 hospitalizovaných pacientů. Výskyt lidí, u kterých byl prokázán koronavir stoupá. V současnosti se jedná zhruba o 10 000 lidí. Hranice kapacit může být překročena při výskytu 20 až 25 000 pozitivních aktuálních případů v kraji. "Za čtrnáct dnů může být u jednotlivých nemocnic problém," říká Zuzana Roithová a dodává, že ale je také důležité, aby se měl kdo o pacienty starat.

Velkým problémem je bohužel koronavir i u personálu. „Pořád potřebujeme dobrovolníky se zdravotnickým vzděláním. Je to moje velká prosba, aby se nám hlásili na pomoc do nemocnic,“ zdůraznila Zuzana Roithová. Doplnila přitom, že se také může stát, že do jihočeských nemocnic budou umístěni třeba pacienti z jiných krajů, kde už by kapacity nestačily.

Úzko už začíná být zaměstnancům krumlovské nemocnice

Ke včerejšímu dni bylo v pracovní neschopnosti 45 zaměstnanců, z toho 37 zdravotníků. Navíc je třeba navýšit kapacitu tamního odběrového místa, které zajišťují také pracovníci nemocnice.

Ze dvaasedmdesáti pacientů s hepatitidou jich v Krumlově zůstává dvacet. Nemocnice tak otevřela stanici pro nemocné s covidem, i ti ale rychle přibývají.

Zasedl krajský krizový štáb

„Na čtvrtečním krizovém štábu jsme si řekli, že by snad mohlo dojít k trošku pomalejšímu růstu covidové křivky a ona zeď, do které, jak se obáváme, narazíme, se posune o deset až čtrnáct dnů,“ přidala detaily hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD), která svou funkci předá v úterý Martinu Kubovi (ODS). „Zkontrolovali jsme přípravu dalších objektů, které máme vybrány jak v nemocnicích, tak v objektech mimo ně. Jde zatím o budovu internátu v Jindřichově Hradci a o tělocvičnu ZŠ Oskara Nedbala.“

Finišují také přípravy v bývalém rekreačním objektu u rybníka Mrhal, budou tam vydány ochranné pomůcky a zajištěn provoz.

„Řešili jsme i školy, dostali jsme požadavky, aby byla otevřena Základní školy Grünwaldova v Českých Budějovicích,a také škola v Netolicích," uvedla hejtmanka. "Tyto požadavky samozřejmě splníme, je to jednak pro nemocniční personál, v Netolicích pro děti personálu tamního domova pro seniory."

V Budějovicích fungovala coby krizová zatím škola na sídlišti Máj, je ale od nemocnice daleko. Školský odbor zjistí požadavky, kolik dětí by tam chodilo, a od pondělka by mohla být "Grünwaldovka" otevřená.

Vojáci posílí testovací týmy

„Probírali jsme také otázku nárůstu testovacích míst, přibydou další týmy, dva z nich by nám měla poskytnout armáda," dodala Ivana Stráská. „To bychom chtěli spustit od pátku. Posílíme zřejmě stanoviště na letišti. Také nemocnice zvedají své testovací kapacity, co to jde.“

Krizový štáb nezapomněl ani na nákazy ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, u personálu i pacientů a klientů. „V mnoha zařízeních sociální péče už se covid vyskytl, zatím musím s ulehčením říct, že průběhy nejsou vážné,“ uzavřela hejtmanka.