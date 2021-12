Do krmítka si ale kromě opeřenců chodí přilepšit také savci. "U nás je to zajímavé tím, že na krmítko chodí naše srnky i divoké veverky, kuny, občas vzadu projdou naši čápi. Sem tam přiletí krahujec, který loví drobné ptáky na krmítku a v noci přilétá puštík, protože tam loví myšice," popsal kuriozity předseda záchranné stanice Makov Libor Šejna a dodal, že u krmítka za dobu jeho existence eviduje už téměř padesátku druhů zvířat.

Dění v makovském krmítku je velmi populární a sledují ho lidé z celého světa. "Jedna firma si od nás záběry bere a pouští je v Americe, v Ohiu, takže Američané koukají k nám do Makova," podotkl Libor Šejna s tím, že záběry těší také české seniory i děti. "Máme také ohlasy z různých stacionářů a domovů pro seniory, kde to mají od rána do večera puštěné a koukají také školy a hlavně školky," doplnil.

Denně se na záběry z krmítka dívá i několik tisíc lidí. Za celou dobu provozu je to pak už přes 10 milionů sledovatelů, reálná čísla jsou ale zřejmě daleko vyšší.

Webovou kameru z krmítka najdete na stránkách www.makov.cz.

OBRAZEM: Písek dostal bílý kabát, město má pohádkovou atmosféru