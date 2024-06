/VIDEO/ Teplo jako v Africe, palmy, stromová kapradina, banánovník, říčka s vodopádem. Na břehu odpočívá samice krokodýla nilského, její partner občas vykoukne z nedaleké tůňky, o kousek dál se ve stínu schovává jejich bratranec, krokodýl nilský jihoafrický. V bezpečí akvária se prohánějí exotické ryby. Tak to vypadá v Tropickém světě, zbrusu novém pavilonu, který o víkendu otevřela ZOO Dvorec nedaleko Borovan.

Krokodýli ve Dvorci dostali nový domov, vlastní pavilon mají jako jediní v zemi | Video: Deník / Hana Svítilová

Jak zdůrazňuje ředitel zahrady Viktor Ambrož, je minimálně na české poměry unikátem. „V jiných zoo, třeba v Praze, ve Dvoře Králové nebo v Plzni, je chov krokodýlů vždycky součást nějakého velkého baráku, kde je spousta jiných zvířat a někde tam je i expozice s krokodýly. Řešení, které jsme zvolili my, postavit pavilon jenom pro krokodýly, je první svého druhu minimálně v České republice. Ocenil to i Pavel Moucha, přední zoolog spjatý po dlouhá léta se zoo ve Dvoře Králové a dlouholetý prezident prezident České asociace pro chov a ochranu krokodýlů, který nemohl u otevření našeho Tropického světa chybět." V zoo ho stavěli převážně vlastníma rukama jen s pomocí malých živnostníků.

Návštěvníci v něm neobdivují jen prehistorické plazy, snadné nebylo ani vytvořit prostředí, ve kterém se krokodýli pohybují. „Naším cílem bylo vytvořit něco jako džungli s tekoucí vodou, dali jsme si záležet i na výběru flóry. Není to jednoduché vybrat tropické druhy palem, které by u nás prosperovaly, máme tu i velmi ojedinělou palmu původem z Brazílie. Je tu zasazená také kapradina, která pochází z Nové Guiney, v dospělosti vyroste tak, že bude vypadat jako palmový strom, ale s palmou nemá nic společného. Zkrátka jsme nechtěli, aby to byl vylitý beton a někde tam za sklem krokodýl na šutru," vysvětluje Viktor Ambrož a dodává, že porost tu není jen pro potěchu oka a navození přírodního prostředí.

Otevíráme nový pavilon pro krokodýly

„Hodit se může i nám ošetřovatelům, pokud budeme muset k třímetrovým krokodýlům vstoupit a oni nebudou zrovna v přátelské náladě. Pak nám palmy v případě útoku poskytnou únikový prostor."