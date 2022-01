„Je to jednoduché,“ konstatoval starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. „Křoviny dožily, stejně tak byla už vyžilá i zemina, proto se to stáhlo a na jaře tam přijdou nová zemina i výsadba. Budou tam do té doby, než se bude kruháč předělávat, ale to je daleko.“