Od tohoto týdne si ale projíždějící řidiči skoro mohou z okénka sáhnout na stavaře, kteří začali pracovat na rozšíření křižovatky. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) vydá na nový odbočovací pruh do Českých Budějovic 3,3 milionu korun.

Podle tiskové mluvčí ŘSD Niny Ledvinové však musejí motoristé počítat s tím, že práce provází snížení dovolené rychlosti na 30 km/h a dočasné zúžení vozovky. Průjezd je ale zachován v obou směrech. Do budoucna se zvýší kapacita křižovatky a měl by se proto zrychlit i průjezd. Do zkušebního provozu má být křižovatka v nové podobě uvedena do 30 dnů, 60 dnů je termín na ukončení stavby. Nynější vnitřní kruhový prstenec z betonových delta – bloků na kruhové křižovatce u Litvínovic zůstane, ale bude zmenšen jeho poloměr, aby mohl vzniknout směrem do Č.Budějovic vyjížděcí pruh navíc, tzv. baypas. Tím se má zrychlit průjezd křižovatkou.

V jihočeské metropoli se v režii ŘSD chystá i další úprava kruhové křižovatky na silně zatíženém dopravním tahu. Jedná se o křižovatku Okružní ulice a ulice generála Píky, kudy je veden i provoz od dálnice D3. Podle Vlastimila Motlíka, investičního referenta českobudějovické správy ŘSD, je pro stavbu vydáno stavební povolení a připravuje se vypsání veřejné zakázky. Křižovatka dostane nový odbočovací pruh, tak zvaný bypass ve směru od bývalé slévárny na Lišov.

Samotná realizace se ale zřejmě oproti předpokladům posune, protože Jihočeský kraj plánuje opravu mostu na křižovatce Nádražní – Pražská. Přes Okružní ulici má být vedena objížďka pro většinu provozu od Jindřichova Hradce a Prahy. Takže bylo dohodnuto, že bypass bude vhodné stavět až ve druhé polovině letošního roku.

Práce na rekonstrukci mostu na Nádražní mají podle náměstka primátora Viktora Lavičky začít v dubnu. „Oprava mostu bude prováděna většinou při zachování obousměrného provozu. Pouze při výměně ložisek bude nutná úplná uzavírka mostu se stanovením objízdné trasy,“ doplnil Viktor Lavička. Celková uzavírka komunikace je naplánována na období od 6. dubna do 26. dubna 2020. Stavební práce mají trvat do srpna.

Podle Jana Štíchy, ředitele Správy a údržby silnic Jihočeského kraje se nyní pro kraj pracuje například na mostu u Zátoně.