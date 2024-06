Už jen den, maximálně dva. Dopravní omezení, které brzdí průjezd Českým Krumlovem, brzy skončí, kruhový objezd pod krumlovskou nemocnicí je téměř hotový a semafory co nevidět zmizí. Zajímá vás, jak to bude na okružní křižovatce s předností v jízdě, která se oproti minulosti změní? Na dotazy Deníku odpověděl stavbyvedoucí.

Už jen pár dnů a je hotovo. Stavba kruhového objezdu pod nemocnicí v Českém Krumlově je ve finále. | Video: Deník/Zuzana Gabajová

„Ve čtvrtek pokládáme poslední asfalt a během Slavností pětilisté růže už budeme provádět jen poslední dokončovací práce čili provoz by měl být téměř bez omezení,“ sdělil dobrou zprávu pro všechny řidiče Jaroslav Trs, stavbyvedoucí společnosti Swietelsky, který měl stavbu okružní křižovatky na starosti.

Zároveň přiblížil, jak to bude na novém kruhovém objezdu s přednostmi v jízdě. „Ve směru od Větřní na Kaplici řidiči pojedou po bypassu pod čerpací stanicí a budou dávat přednost těm, co budou směrem na Kaplici vyjíždět z kruhového objezdu,“ přiblížil s tím, že to bude zřetelně značené. Na místě bude jak dopravní značka Dej přednost v jízdě, tak vodorovné značení na vozovce.

Směrem na Plešivec a dál na Lipno od Českých Budějovic se bude jezdit stejně jako dřív, kdy se jezdilo „po hlavní“, kruhový objezd řidiči minou po bypassu a budou mít přednost v jízdě před těmi, kteří budou vyjíždět z kruhového objezdu - v místě bude krátký připojovací pruh.

Semafory ze silnice zmizí buď ve čtvrtek večer, nebo během pátečního dopoledne. „Děláme pro to maximum, ale kdy přesně to bude, nejsem zatím schopen říct,“ dodal stavbyvedoucí.