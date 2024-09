Jak dlouho bude trvat proces, na jehož konci bude nový plavecký bazén v Českém Krumlově, který v sobotu 7. září 2024 zničil požár, těžko přesně odhadnout. Školy ale s výukou plavání čekat nemohou, měly by ji zajistit ve dvou po sobě jdoucích ročnících v rozsahu nejméně 20 vyučovacích hodin v každém ročníku. A tak krumlovští hledají, kam se vrtnout.

„Máme zmapované požadavky škol, školek a zájmových skupin, jako jsou Hastrmánek, Medůzka a další kluby plavání pro děti, záchranáři, SK Vltava, potápěči a tak dál,“ vyjmenoval Alexandr Nogrády, starosta Českého Krumlova, který vyrazil za starostou Větřní Antonínem Krákem, s nímž domlouval přesný rozpis hodin, které by jim Větřní ve svém krytém bazénu poskytnout. „Měst jako Větřní nebo Frymburk nám vyšla vstříc. Řešíme, kolik hodin nám budou schopní poskytnout, a my je rozdělíme mezi školy a kluby. Jsem za tu pomoc moc rád, jelikož bez pomoci sousedů bychom to vůbec nedokázali vyřešit.“

Ve Větřní prodloužili otvírací dobu bazénu, čímž Krumlovu vyšli vstříc. „I tak ale část hodin půjde na úkor veřejnosti, ale doufáme, že to naši návštěvníci pochopí, když v Krumlově přišli o bazén úplně,“ doufá Antonín Krák, starosta Větřní. „Dobře si uvědomujeme, že to není otázka jedné sezóny, je to spolupráce, která bude trvat roky.“

Větřínský krytý, 12,5 metrový bazén, ve kterém je slaná voda ohřátá na 30 °C, je momentálně v odstávce. „Budeme přečerpávat vodu z venkovního bazénu do vnitřního, který je teď prázdný,“ vysvětlil místostarosta Větřní Jaroslav Vojžíšek. „Voda se napřed, pak se nechá vyčpět chlór a nakonec se do ní přidá sůl a ohřeje se na třicet stupňů.“

Personálně to ve Větřní zvládnou se současným obsazením, školy a školky budou mít svého plavčíka a svůj dozor. „Ročně nám do bazénu chodilo přes 70 tisíc lidí a během jednání o náhradě hodin plavání se naplno ukazuje, jak moc nám bude chybět,“ posteskl si Alexandr Nogrády. „Řádově potrvá roky, než budeme mít nový, čeká nás příprava projektu, pak povolovací proces a nakonec stavba, myslím, že se bavíme o třech, čtyřech letech, možná i o delší době.“