Spousta práce čeká kvůli víkendové zkáze krumlovského bazénu Martina Tomku, ředitele společnosti PRO-SPORT ČK, která ve městě spravuje sportoviště. Ve spolupráci s vedením radnice řeší další osud požárem zničeného plavečáku i otázku, jak Krumlovákům v co nejkratším čase umožnit zase plavat.

V tomto ohledu je potřeba se přednostně věnovat školním plaveckým kurzům. Už v úterý 10. září proto vedoucí plaveckého bazénu Petra Švábenská spolu s vedoucí plavecké školy a klubu Hastrmánek Veronikou Šestákovou objížděly bazény v okolních městech a obcích, které Krumlovským nabídly azyl. Mluví se také o tom, jak co nejrychleji a nejefektivněji zahájit stavbu nového bazénu a rozjíždějí se první jednání.

Jedním ze neodkladných úkolů, které musí Martin Tomka řešit, je i budoucnost zaměstnanců. „O nikoho nechci přijít,“ má jasno a dodává, že práce je pro všechny dost, i když plavecký bazén prakticky neexistuje. „Instruktorky budou zajišťovat plaveckou výuku v bazénech, kde se podaří dohodnout na termínech pro naši plaveckou školu. Ti, kteří se na bazénu starali o zázemí, najdou uplatnění v našich dalších sportovních zařízeních,“ naznačil. Část sil zaměstnanců bazénu by město uvítalo například i ve školách.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Po sobotním požáru v českokrumlovském bazénu zůstala neskutečná spoušť.

Co ohánět se pracovníci bazénu mají už tento týden. Pustili se do přesunu věcí a vybavení zejména z kancelářských prostor, které požár přežily takřka bez úhony. Vedoucí Petra Švábenská alespoň část budovy spolu se svými podřízenými viděla v úterý poprvé od požáru a vůbec nechtěla komentovat, v jakém stavu sportoviště je. „Ani jsme neprošli všechno,“ krčí rameny.

I laickým okem je ale jasné, že samotný bazén připomíná spíš válečnou zónu než sportoviště, skoro k nepoznání je zpustošený i vestibul. Zničená je většina střechy, nad hlavním bazénem a dámskými sprchami chybí úplně, stejně jako skleněná výplň jižní stěny. Na každém kroku jsou znát následky hasebních prací, všude je cítit spálenina.

close info Zdroj: Deník/Hana Svítilová zoom_in Po sobotním požáru v českokrumlovském bazénu zůstala neskutečná spoušť.Nikomu z těch, kdo ještě minulý týden chodili na bazén do zaměstnání, nebylo příliš do řeči. „Měla jsem být zrovna v sobotu v práci, ale volali mi, že bazén hoří. Sledovat pak zprávy, co se děje, bylo těžké. Napřed jsme věřili, že se oheň povede rychle uhasit, bude potřeba nějaká menší oprava, uklidíme a budeme moci zase otevřít,“ vyprávěla jedna ze zaměstnankyň.

Ani fakt, že optimistické představy o likvidaci škod vzaly za své, ale nic nezměnily na tom, že všichni pevně stojí za kolegou, kterému se vymknula z rukou snaha zlikvidovat vosí hnízdo nad bočním vchodem do objektu. Krumlovští o třiapadesátiletém muži mluví jako o velmi pracovitém a spolehlivém zaměstnanci a nechtějí mu sobotní neuvážený zákrok zazlívat, naopak se jej snaží v těžké situaci podpořit.