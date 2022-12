Nový budoucí městský mobiliář si na krumlovském náměstí mohli prohlédnout všichni, koho to zajímá. Na dlažbě stály stabilní pevné lavičky jednoduché konstrukce, kolostav a ukázka nové podoby odpadkového koše.

„Cílem je postupně sjednotit mobiliář v celém městě,“ řekl Deníku starosta Českého Krumlova Alexandr Nogrády. „Umožní pohodlné sezení, objem odpadních nádob se zvětší tak, aby se daly jednoduše vyvážet. Tento projekt není otázkou posledních dní, město na něm pracuje delší dobu. Dosavadní mobiliář ve městě je totiž nejednotný, což kromě estetického hlediska komplikuje opravy například kvůli různorodým náhradním dílům a podobně. Sjednocení mobiliáře by v tomto ohledu mělo přinést úsporu.“

Město za tím účelem prozkoumalo nabídky firem, vývoj cen a celkové možnosti a rozhodlo se jít cestou tvorby vlastního originálního mobiliáře. „Navrhl jsem tento mobiliář na základě průzkumu města,“ řekl designér Karel Matějka. „Bral jsem v úvahu předchozí mobiliář, který tu je už od středověku. Ten současný na něj vizuálně navazuje.“ Historické lavičky ve městě byly totiž jednoduché. Dva kamenné kvádry s překladem z prken. „Čili nový design reflektuje to, co tady bylo už před 500 lety,“ vysvětloval Karel Matějka. „Jako dřevo jsem použil dub. Jednak proto, že dlouho vydrží, za druhé proto, že jím disponují městské lesy. Kovové části jsou zhotoveny z nerezového plechu s povrchovou úpravou žíháním, aby změnil barvu a dostal patinu. Vznikne tak zlatohnědá barva.“ Lavičky jsou vytvořeny v několika variantách. Lavičky s plnou nohou, které budou přimontované k podkladu, s opěradlem a bez opěradla. A lavičky přenosné, jež budou sloužit zejména na náměstí. „Mobiliář bude ještě doplněný o lehátko a převlékárnu a další tři prvky,“ doplnil designér. „Mobiliář bude stejný po celém městě od náplavky přes náměstí po cyklostezky.“

V současnosti je různě po městě rozmístěno zhruba 200 laviček a 300 odpadkových košů. Nové je nahradí po etapách. „Myslíme si, že tento design je natolik dostatečně nadčasově kvalitní, že se hodí pro všechny místní části,“ míní městský architekt Ondřej Busta. „Celý mobiliář je koncipovaný tak, aby si ho město mohlo vyrobit samo. Čili z vlastního dříví, vlastní montáží. Jenom nerezové plechy budou na zakázku. To znamená, že v momentě, kdy se všechno zdražuje, si město drží tuto práci ve svých rukou.“

Výhodou nového odpadkového koše je, že je prakticky nezničitelný. „Má větší objem, lepší využitelnost, dá se multiplikovat, to znamená, že se dá zdvojit ztrojit,“ poukázal na vylepšení Ondřej Busta. „A vydrží větší zátěž i během manipulace, vysypávání.“

Jako první se nový mobiliář objeví na krumlovském hřbitově, který nyní prochází revitalizací. Mobiliář pro hřbitov už je připraven a místa pro lavičky přichystaná.

Rada města nyní také doporučí zastupitelstvu podat žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na rozšíření městského mobiliáře. V rámci toho by měly být zbudovány například dvě relaxační paluby pro náplavky u Vltavy, vzniknout by měla odpočinková zelená zóna na náměstí v podobě slunečníků, laviček a mobilních květníků nebo Jelení zahrada bude obohacena o zabudovaná relaxační lehátka. Ministerstvo na tento projekt může přispět až 50 procenty finančních prostředků. Celkové náklady na uskutečnění projektu by dle předběžného rozpočtu měly činit 2,9 milionu korun.