S lítostí podotýkají, že nerušený spánek jim přinesl až covid, a už teď se děsí chvíle, kdy to zase vypukne. Někteří z posledních mohykánů, kteří ještě žijí v centru Českého Krumlova a mají tu smůlu bydlet v blízkosti barů, ale vědí, že jejich noční můra zase přijde. "Hlavně jde o music bar u řeky v Hradební, ten o víkendech funguje i do šesti do rána. Lidé tam chodí kouřit ven nebo na balkon, duní odtud muzika. Nemůžeme spát, my ani děti, hosti z penzionů odjíždí po jediném noclehu s tím, že další noc nedají. A jediné, čeho jsme se dočkali, je rada, abychom se odstěhovali. Ale to nechceme. Řešíme to opakovaně, byli jsme i na městě, voláme městskou policii, všechno je marné," stěžovují si obyvatelé. "Ale pokud vím, noční klid platí všude a my máme právo se vyspat."

Opilí také ničí majetek, došlo už na rozbitá okna a květinové truhlíky, močí po fasádách a zůstávají po nich odpadky, jako jsou střepy z lahví. "Někteří z nás už to vzdali a odstěhovali se. Město pouze odstěhovalo lavičky, protože se u nich kupily odpadky a byly u nich poškozené fasády," říkají další obyvatelka centra města. "Jinak se neděje nic. Když je třeba v City Lounge v Hradební otevřeno, nevyspíme se, ani se zavřenými okny, o větrání v noci ani nemluvím." Slýchávají také, že nikdo nemá právo omezovat jinému podnikání a že s otvírací dobou nikdo nic nenadělá.

Co na to město? Uznává, že hluk je problém. „Nechceme omezovat zábavu ve městě, ale situace se o víkendech stává neúnosnou právě kvůli neohleduplným a mnohdy agresivním lidem, proto je třeba najít takové důsledné řešení, aby si právě tito lidé uvědomili, že jejich chování nelze tolerovat a mohou být za něj potrestáni,“ řekl k tomu ještě v létě místostarosta Martin Hák.

Noční klid platí v Krumlově, stejně jako jinde, mezi 22. hodinou večerní a 6. hodinou ranní, nicméně Krumlov má speciální vyhlášku, kterou schválili zastupitelé a která o letní sezóně dobu nočního klidu odsouvá až na půlnoc, a to v pátky, soboty a před svátky. Aby se ve městě mohly konat kulturní a společenské akce.

Krumlov hrozí pokutami, Vary podniky zavřely

„Obecně závazná vyhláška stanovující dobu nočního klidu úzce souvisí s přestupkem proti veřejnému pořádku spočívajícím v rušení nočního klidu, za který lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání až do výše 15 000 Kč,“ vysvětlila Jitka Bláhová z českokrumlovského správního odboru. Co se užívání alkoholu týká, zákaz jeho konzumace na konkrétních místech zakazuje další vyhláška. „V případě jejího porušení může dojít ke spáchání přestupku proti pořádku v územní samosprávě, kdy za tento lze uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.“

„Také v Karlových Varech se před podniky srocují hosté podníků a narušují noční klid. Tamní obyvatelé kvůli tomu sepsali už několik petic. A rada města je na konci listopadu vyslyšela a schválila novou vyhlášku, kterou chce vyřešit problémy především v tamní Jaltské ulici a na třídě Davida Bechera, kde je nejvíc podniků. Právě ty budou muset od 1. ledna v pátek a v sobotu zavřít v jednu hodinu v noci, týká se to jedné přesně vymezené části města.

„Pravdou zkrátka je, že kvůli zákazu kouření v restauracích se lidé naučili žít na ulici, kam si přenášejí i pití,“ řekl k tomu mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál s tím, že vyhlášku budou 7. prosince schvalovat karlovarští zastupitelé. Týká se sedmi podniků a za její porušení hrozí pořádková pokuta.

„Vyhlášku považujeme za diskriminační. Je rozšířená o další ulice a někteří tito podnikatelé ani nevědí, že do ní byli nově také přiřazeni. Z vedení města je na to včas nikdo neupozornil. My přece nemůžeme za to, že se lidé srocují na ulicích a jsou hluční. Radní nám například radili, že si máme zaplatit pořadatelskou službu, která by pořádek na ulicích hlídala. Kdo ale zaručí, že tito lidé jsou z těchto podniků? Není to všechno jen kvůli tomu, že se sem strážníci bojí chodit a že odmítají sloužit služby?“ zlobil se majitel podniku v Jaltské ulici František Volf.

To ale velitel městské policie z Varů Marcel Vlasák odmítl. „Je to naprostý nesmysl. Ano, přiznávám, že taková služba je pro strážníky nepříjemná, když musí procházet kolem hloučků bavících se lidí, kteří na ně pokřikují, a jejich přítomnost v uniformách berou jako provokaci. Ale ty problémy tu trvají už nějakou dobu, vyhláška se už začala připravovat před rokem a s podnikateli se problém řešil, ale nevyřešil. Vytipovaly se proto podniky v obchodně správním centru, které jsou problémové, a ty byly do vyhlášky zařazeny,“ vysvětluje Vlasák.

Podnikatel Volf ovšem upozornil na fakt, který může nastat. V momentě, až všechny podniky v jednu hodinu v noci zavřou, vyhrnou se ven najednou desítky až stovky lidí. „Kam ale potom všichni půjdou? To bude také způsobovat problémy, taková koncentrace lidí v jednom okamžiku na jednom místě.“ Dodal, že například jeden z podniků ještě během srpna za 200 tisíc korun vybudoval vedle svého baru kuřárnu, aby lidé nechodili ven. „Snažil se to řešit a stejně bude omezen vyhláškou.“

„Vyhláška se nám nelíbí. Stojí za námi dva advokáti a budeme se bránit. Nepůjdeme cestou hromadné žaloby, ale podáme několik žalob. A pokud budeme úspěšní, chceme náhradu z ušlého zisku. Vyhláška má začít platit už 1. ledna a my se vynasnažíme získat na ni předběžné opatření,“ dodává podnikatel.