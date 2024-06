Medvědi k zámku v Českém Krumlově neodmyslitelně patří. Teď ale hrozí, že památka o svou atrakci a jeden ze symbolů přijde. Národní památkový ústav plánuje podle informací Českého rozhlasu do několika let postupně ukončit chov těchto velkých šelem na všech hradech a zámcích v Česku. Medvědi by následně měli skončit v rezervacích.

Historie chovu medvědů na zámku v Českém Krumlově sahá až do 16. století, do doby panování posledních Rožmberků. V Medvědím příkopu se tato zvířata chovají od roku 1707. Teď ale hrozí, že oblíbený medvědí příkop zůstane prázdný. Medvědária na státních hradech a zámcích slouží jako útulky pro zvířata, která zabavily státní orgány z nelegálních nebo nevhodných chovů a o která se musí český stát postarat. Zoologické zahrady medvědy odmítly a proto se jich ujal Národní památkový ústav. Jeho hlavním posláním je ale ochrana kulturního dědictví a péče o státní památky, nikoliv o zvířata. „Přestože se snažíme o svěřená zvířata pečovat co nejlépe, Národní památkový ústav si uvědomuje, že medvědária na hradech a zámcích stoprocentně nesplňují současné moderní trendy ideálního chovu medvědů v zajetí. Proto se rozhodl, že postupně jejich chov ukončí, nejlépe do roku 2030. Zvířata budou následně převezena do přírodních rezervací, které spravují nadace Stiftung für Bären a Bears in mind,“ přiblížila mluvčí územní památkové správy v Českých Budějovicích Markéta Slabová a dodala, že přemístění medvědů do rezervací je jedinou cestou, jak tato zvířata uchránit před utracením.

Zpráva o ukončení chovu medvědů na českokrumlovském zámku nadzvedla ze židle Jana Míšu Černého, který se o zvířata stará už téměř 50 let. V současné době obývá zámecký příkop 33letá medvědice Marie Terezie a dvojice sedmiletých medvědů hnědých Vilém a Polyxena. Tito medvědi byli zabaveni v roce 2017 na pražském letišti, protože dovozce neměl potřebné povolení. Mláďata měla skončit v cirkuse. „Zachránili jsme je, jinak by tito medvědi museli dělat opičky někde v šapitó. Denně dělám i čtyři exkurze pro děti, pro školy. Chodí sem také domovy pro seniory. Chci, aby lidé věděli, jak jsou tu medvědi spokojení. Návštěvníci je milují, pozorují klidně i hodinu, jak si hrají, plavou a řádí spolu. Medvědi mají prvotřídní péči, dostávají zeleninu, ovoce, mléko, jogurty, vařená vejce, minerály i rybí tuk. Navíc ta zvířata jsou na sebe fixovaná. Pokud je rozdělí a jeden půjde do Bavorska a druhý do Rakouska, jak je to v plánu, tak nemají šanci. Bude to pro ně stres, jsou zvyklí na péči a ve volné přírodě zahynou,“ vyjádřil obavu medvědář Jan Míša Černý s tím, že za rozhodnutím památkářů stojí skupina zahraničních aktivistů.

Podle šetření odborníků, z právního i chovatelského hlediska, žijí medvědi na zámku v Českém Krumlově ve vyhovujících podmínkách. Výběh má dostatečnou velikost, o zvířata se stará školený a zkušený ošetřovatel. Podmínky pravidelně kontrolují zaměstnanci Krajské veterinární správy, kteří pečlivě zkoumají, jak se s medvědy zachází, v jakém jsou zdravotním stavu nebo čím jsou krmení. Žádné nedostatky neobjevili, i proto medvědář nevidí důvod, aby oblíbené šelmy ze zámku zmizely. „Vezměte si, co by byl Krumlov bez otáčivého hlediště a medvědů? Stane se z něj jen turistický skanzen, kde nepotkáte Čecha. Kam by tady lidé chodili? Do hotelu, na předraženou zmrzlinu za nebo za cizinci, kteří v centru prodávají zlato a sklo? Všichni turisté teď automaticky jdou na zámek na medvědy,“ uzavřel medvědář Jan Míša Černý. Správci památky už se obrátili na ministerstvo životního prostředí a pokusí se získat certifikát záchranné stanice, který by chov medvědů umožnil zachovat.

Ukončení chovu medvědů do roku 2030 na památkách ve správě Národního památkového ústavu se kromě Českého Krumlova dotkne také hradu Točník a zámků Konopiště a Náchod.