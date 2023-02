Nová krumlovská koalice (6 subjektů): ANO 2011 + Český Krumlov rozumem a srdcem – NEZÁVISLÍ + ODS + Krumlováci – koalice pro změnu s podporou hnutí Volba pro kraj + Žijeme Krumlovem s podporou Svobodných + Občané patrioti

V opozici jsou KDU-ČSL, JIHOČEŠI 2012, NEZÁVISLÍ A ZELENÍ, Společně pro Krumlov – Nezávislí a TOP 09 a KSČM – LEVICE

„Chtěli jsme využít odbornosti, kterou pan inženýr architekt Schinko zastupuje, dalším důvodem bylo velké množství investičních akcí, které plánujeme v oblasti rekonstrukcí nebo výstavby. Máme radost, že jsme se domluvili právě s nimi, využijeme i odbornosti pana Ungermana,“ okomentoval rozhodnutí starosta.

Návrat ke třem místostarostům a jmenování do funkce kvitoval také bývalý dlouholetý místostarosta města a současný opoziční zastupitel Josef Hermann (KDU-ČSL). „Jsem rád, že jste po čtyřech měsících pochopili, že to se dvěma místostarosty opravdu nejde. Když jste přicházeli, říkali jste, že ušetříte a že nebude problém to dělat jen se dvěma,“ poznamenal. „Jsem zároveň přesvědčen, že Patrioti do koalice patří, a pokud jde o pana architekta Schinka, je to impuls, který je pro věci týkající se územního plánu naprosto nezbytný a já osobně to velmi vítám.“

Polévka, která pomáhá, vynesla v Krumlově šedesát tisíc. Půjdou na dobrou věc

Nad přeobsazením výborů města se zamyslel opoziční zastupitel Martin Střelec (NEZÁVISLÍ A ZELENÍ). „Mění se rozložení sil ve výborech, kde platí jakási dohoda o zastoupení koaličních a opozičních partnerů, takže by podle mého mělo být přehodnoceno i jejich obsazení, aby tato rovnováha byla zachována,“ podotkl. Starosta mu odpověděl, že domluvený poměr sil bude zachován.