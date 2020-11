Nově budou podnikatelé v Českém Krumlově od roku 2021 odvádět poplatek z pobytu 30 korun za osobu, od roku 2022 už to bude 50 korun. Doposud tento poplatek činí 21 korun. Zvýšení poplatků umožnila novela zákona účinná od příštího roku. Od roku 2022 také bude platit povinnost odvádět poplatek ze vstupného z kulturních, prodejních a reklamních akcí s jednotnou sazbou deset procent. Ostatní místní poplatky se nemění.

„Poprvé tak zvýšíme poplatek z ubytování na více než 21 korun,“ uvedl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann. „Stejně jako poplatek ze vstupného. Rozhodli jsme se tak, protože v důsledku koronavirové krize má město výpadek příjmů v řádech desítek milionů korun. A musíme vytvořit novou strukturu zdrojů.“

Vedení města si uvědomuje, že to vypadá, že si k tomu horší dobu už ani nemohlo vybrat. „Nechceme ale zcela rezignovat na rozvoj města,“ vysvětluje Josef Hermann. „Vedli jsme kolem toho řadu jednání, rovněž se Sdružením cestovního ruchu Český Krumlov, projednali jsme to ze všech stran. Chceme stanovit výši budoucích poplatků už nyní, aby se ti, koho se to týká, na to mohli připravit. Jsme přesvědčeni, že je to krok správným směrem. Navíc to není nikterak významný zásah do tvorby cen ubytovatelů a pořadatelů akcí. A jsme přesvědčeni, že zvýšení cen nesníží ani zájem o tyto služby a návštěvnost Českého Krumlova.“

Také na zastupitelstvu se kolem poplatků rozvinula debata. „Já si myslím, že je dobře, že v roce 2022 bude poplatek z ubytování činit 50 korun,“ konstatovala posléze zastupitelka Jitka Zikmundová. „Je dobré to vědět dopředu, aby se dalo plánovat a vytvořit podle toho patřičnou strategii rozvoje cestovního ruchu,“ připomněla.

Od poplatků ze vstupného budou osvobozeny akce menšího rozsahu.

Pokles příjmů města v roce 2020 byl na základě údajů Ministerstva financí odhadnut přibližně na 48 milionů korun, a to se potvrdilo. V současné době je již také zřejmé, že ekonomický pokles bude problémem i příštích let, nejen letošního roku.

Pokud následující roky budou běžné a neovlivněné mimořádnými událostmi jako letos, pak v roce 2021 očekává město Český Krumlov příjem z pobytového poplatku až 11 milionů korun. V roce 2022 by pak mohly příjmy do rozpočtu dosáhnout okolo 19 milionů korun z pobytu a více než šest milionů ze vstupného. Jen z těchto dvou poplatků by tedy město mohlo v roce 2022 inkasovat až 25 milionů korun. Pro porovnání, příjem z obou poplatků v roce 2019 byl necelých osm milionů.

„Podle mně je to nešťastně načasované,“ míní Marek Šimon, provozovatel ubytování v Krumlovském mlýně. „Není problém výše poplatků, ale fakt, že to přichází v době, kdy jsou na tom provozovatelé hodně špatně. Mělo se s tímto rozhodnutím počkat na příští sezonu.“

Poplatek ze vstupného

Pro kulturní, prodejní a reklamní akce se příští rok nic nemění, od roku 2022 pak budou poplatek ze vstupného odvádět například některé koncerty vážné a populární hudby, plesy nebo divadelní představení na otáčivém hledišti.

Osvobozena zůstanou třeba filmová představení v kině Luna, nadační, spolkové nebo maturitní plesy, akce pro děti, mládež, seniory a osoby s postižením nebo také stálá muzea a galerie i státní zámek, stejně tak jako město Český Krumlov a jím spolupořádané akce, což se týká zejména městských slavností.

Novinkou je osvobození pro akce se vstupným do 150 Kč, poplatek tedy nebudou odvádět třeba malé hudební koncerty místních kapel v krumlovských restauracích a hospodách.